Durante la mañana de este lunes comenzó el desalojo del campamento Los Aromos, ubicado en Colina, en un operativo encabezado por funcionarios municipales y Carabineros que se extenderá por al menos dos semanas.

La medida municipal afectará directamente a 188 hogares de un total de 388 familias que habitaban el lugar.

El procedimiento, que se inició cerca de las 7:00 horas, forma parte del plan impulsado por la Delegación Presidencial Provincial de Chacabuco en coordinación con el municipio de Colina. El terreno, de más de dos hectáreas, se encuentra a un costado del estero Río Colina y ha sido considerado de alto riesgo por su ubicación.

El delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, explicó que el asentamiento representaba un peligro para quienes lo habitaban. “Estamos actuando con el propósito de entregar soluciones habitacionales a las familias que cumplen con los requisitos, como subsidios de arriendo o acceso a viviendas. Para quienes no tienen redes de apoyo, el municipio habilitó un albergue temporal”, señaló.

Por su parte, la alcaldesa Isabel Valenzuela destacó que la decisión también responde a problemas de convivencia y seguridad en el sector. “Había conflictos con los vecinos colindantes y presencia de situaciones vinculadas al narcotráfico. Sin embargo, se ha hecho un trabajo social previo con las familias para acompañar este proceso”, indicó.

El municipio informó que varias familias ya habían abandonado el lugar de manera voluntaria antes de la llegada de las maquinarias. Asimismo, se confirmó que el espacio será transformado en un parque para el uso comunitario, como parte de un plan de recuperación urbana que busca mejorar la seguridad y la calidad de vida de los residentes de Colina.