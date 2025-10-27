Millonario robo afecta a empresa de aseos industriales en Santiago: delincuentes hicieron forado en local colindante

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Durante este lunes, un millonario robo quedó al descubierto en una empresa de aseos industriales y del hogar, ubicada en la esquina de Sargento Aldea con San Diego, en el barrio Matta Sur de Santiago.

Esto porque delincuentes ingresaron al recinto durante el fin de semana y robaron cerca de $30 millones en especies, lo cual fue descubierto este lunes.

Según información preliminar, los antisociales llegaron a bordo de una camioneta e irrumpieron en una empresa colindante, desde donde robaron un camión yale, y realizaron los forados.

En conversación con Radio ADN, Leonardo Guajardo, dueño de la empresa afectada, señaló que los ladrones “rompieron los portones en la empresa de al lado, que colinda con la mía. Rompieron los portones, robaron un yale al lado, y yo creo que de ahí aprovecharon la oportunidad e hicieron dos forados”, señaló.

“Nos robaron paños de microfibra, guantes de nitrilo y de vinilo, alrededor de cien mil unidades en todo. Eso más o menos suma $30 millones, sin contar los daños que hay”, complementó.

Personal policial se encuentra indagando el atraco, mientras que las labores se concentran en dar con los antisociales.