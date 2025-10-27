;

Ministra Vallejo defiende a Presidente Boric y frena críticas por sesión fallida en 2021: “No mezclemos peras con manzanas”

La vocera del Ejecutivo respondió a diputados que recordaron la sesión de la Cámara de 2021, que fracasó por falta de cuórum y defendió los permisos del Mandatario.

Nelson Quiroz

AGENCIA UNO

AGENCIA UNO

La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, respondió este lunes a las críticas de diputados que recordaron la ausencia del Presidente Gabriel Boric en una sesión de la Cámara Baja en 2021, la cual fracasó por falta de cuórum.

El debate surgió luego de que el Mandatario señalara que sería preferible dedicar el tiempo legislativo a sacar adelante proyectos en lugar de sesiones que fracasan por ausencias de parlamentarios.

Ante esto, el presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), recordó que en 2021, ni el Presidente ni Vallejo estaban presentes en la Sala durante la sesión fallida.

Ante los cuestionamientos, la ministra Vallejo llamó a “no mezclar peras con manzanas” y destacó que muchas inasistencias contaban con permisos debidamente justificados, algunos incluso sin goce de sueldo.

La vocera enfatizó que el foco no es una disputa personal con el presidente de la Cámara, sino avanzar en la agenda legislativa del país.

La autoridad de Gobierno recordó que el objetivo del Ejecutivo es impulsar proyectos clave, como la Ley de Sala Cuna para Chile, la titularidad docente, la ley de presupuestos y el reemplazo del Crédito con Aval del Estado (CAE) mediante el proyecto FES.

“Más que una pelea bilateral con el presidente de la Cámara, nuestro objetivo y el del Presidente es que la agenda legislativa pueda seguir avanzando sin contratiempos”, sostuvo, subrayando la importancia de priorizar los temas que impactan directamente en las familias chilenas.

