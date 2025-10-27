;

“Me da pena que me traten así”: exmánager de Myriam Hernández asegura que la cantante le debe varios millones de pesos

El exrepresentante de la artista realizó un potente desahogo contra su exempleadora.

Alejandro Basulto

En Primer Plano, Claudio Riquelme, quien fuera el primer mánager de Myriam Hernández, sorprendió al hablar sobre una deuda que, según él, la cantante aún mantiene pendiente.

El exrepresentante explicó que la artista le debería 5 millones de pesos por una gestión realizada ante una municipalidad, pago que nunca se concretó. El productor añadió que ha intentado comunicarse con la intérprete, pero que ella no ha respondido sus llamados.

La situación se habría originado tras el cambio de mánager de la cantante, proceso que coincidió con su quiebre matrimonial. Actualmente, su hijo Jorge Ignacio Saint-Jean se desempeña como su nuevo mánager.

Al respecto, el exmánager de Myriam Hernández expresó: “A mí me sorprende que no me llame (...) Eso me ha dolido, me ha dolido harto (...) Yo a la Myriam la quiero mucho, y deseo que le vaya lo mejor posible”.

Más adelante, señaló que a la artista “no solamente la conozco, yo la puse número uno. Perdón que lo diga, como dicen por ahí”, comentó durante el programa. En ese instante, Francisca “Pancha” Merino intervino recordándole: “Claudio, esto es un equipo, ella tenía el talento para ser número uno y usted tenía el talento para gestionar a una número uno”.

Sin embargo, el productor replicó que “es todo muy relativo”, mientras JC Rodríguez agregó: “Porque gente talentosa hay mucha...”. El exmánager insistió: “Depende de lo que uno haga. Yo he trabajado con muchos artistas y a algunos les he aportado poco, y a algunos les he aportado mucho... Como a ella, como a Nicole, como a Axé Bahía. Yo creo que a ella sí le aporté mucho y ella lo sabe”.

A mí me da pena que me traten así, de verdad. Soy un viejo sentimental a lo mejor, pero me da pena porque a ella yo igual la sigo queriendo. Creo que se están equivocando”, complementó después.

Para cerrar, Claudio Riquelme dirigió sus palabras al actual mánager de la cantante: “Creo que el hijo tiene mucho que aprender, pero lo primero que tiene que aprender, es a hacer lo correcto y tratar a la gente con respeto”.

