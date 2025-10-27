Madre de Krishna Aguilera revela cómo era su relación con su hija: “Hablaba poco conmigo”

Tras 22 días de intensa búsqueda, se confirmó el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera, joven madre de 19 años desaparecida en Calera de Tango, Región Metropolitana.

Su madre, Paula Yáñez, habló por primera vez sobre el caso en el matinal de Mega, expresando alivio y dolor al mismo tiempo:

“Gracias a Dios se está haciendo justicia. Ya la tenemos, ya va a tener su descanso. Estamos todos tranquilos”, dijo entre lágrimas.

Hasta el momento, el caso mantiene a 6 personas detenidas por secuestro y homicidio, mientras el cuerpo de Krishna continúa en el Servicio Médico Legal.

Yáñez aseguró que no conocía a los involucrados en el crimen, pero fue enfática al exigir justicia: “No voy a quedar tranquila hasta que se pudran en la cárcel... El que hace daño, tiene que pagar”.

Madre de Krishna Aguilera reveló cómo era su relación con su hija

En la entrevista, Paula reconoció que no mantenía una relación muy cercana con su hija menor y que era Cristal, la hermana mayor de Krishna, quien sabía más sobre su entorno.

“Mi hija hablaba poco conmigo. Cristal hablaba más con Krishna, como ella es dueña de casa. Una muchas veces comete errores, me dediqué toda la vida a trabajar”.

En esa línea, la mujer de 54 años contó que su rutina laboral le dificultaba compartir tiempo con su familia: “Salía temprano y llegaba tarde, entonces era poco el contacto que tenía con ella”.