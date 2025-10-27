Las policías lideran: estas son las instituciones con más y con menos confianza en Chile, según la última Encuesta CEP
En la medición se evaluó el nivel de confianza en instituciones como la PDI, Carabineros, las universidades, los medios de comunicación, el Congreso y los partidos políticos.
Esta semana, se conocieron los resultados de la edición 95 de la Encuesta CEP, que volvió a medir la confianza en las instituciones entre el 22 de septiembre y el 17 de octubre de 2025.
En concreto, en el índice de “mucha o bastante confianza” la PDI encabeza con 59%, seguida por Carabineros 56% y luego las universidades con 54%. Más atrás aparecen las Fuerzas Armadas (53%) y las radios (43%).
En el tramo medio se ubican los diarios (29%), las empresas privadas (27%), las iglesias evangélicas (27%), los sindicatos (26%), las municipalidades (25%), la Iglesia Católica (25%) y el sistema de salud (25%).
Entre las instituciones con menor respaldo aparecen el Gobierno (20%), el Ministerio Público–fiscales (17%), los tribunales de justicia (16%), el sistema de pensiones (15%), la televisión (14%), las redes sociales (13%), el Congreso (8%) y los partidos políticos (5%), estos últimos en la parte más baja del listado.
