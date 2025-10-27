Las policías lideran: estas son las instituciones con más y con menos confianza en Chile, según la última Encuesta CEP

Esta semana, se conocieron los resultados de la edición 95 de la Encuesta CEP, que volvió a medir la confianza en las instituciones entre el 22 de septiembre y el 17 de octubre de 2025.

En concreto, en el índice de “mucha o bastante confianza” la PDI encabeza con 59% , seguida por Carabineros 56% y luego las universidades con 54%. Más atrás aparecen las Fuerzas Armadas (53%) y las radios (43%).

En el tramo medio se ubican los diarios (29%), las empresas privadas (27%), las iglesias evangélicas (27%), los sindicatos (26%), las municipalidades (25%), la Iglesia Católica (25%) y el sistema de salud (25%).