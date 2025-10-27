Luto en el fútbol español: muere histórico arquero del Real Madrid y mundialista con la selección hispana

El fútbol español está de luto. Este lunes se confirmó la muerte del ex arquero hispano, José Manuel Ochotorena, a sus 64 años.

Real Madrid, club donde Ochotorena se formó y debutó profesionalmente, publicó un comunicado por el fallecimiento del otrora guardameta.

“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de José Manuel Ochotorena, uno de los porteros históricos de nuestro club. Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros y a todos sus seres queridos, así como a todos los clubes de los que formó parte”, señalaron los “Merengues”.

Ochotorena vistió los colores del cuadro madrileño desde 1982 hasta 1988, época en la que ganó seis títulos: dos Copas de la UEFA, tres Ligas de España y una Copa de la Liga. Además, jugó en el Valencia, el Tenerife, el Logroñés y el Racing de Santander.

El golero también fue mundialista con la selección de España en la Copa del Mundo de Italia 1990. Después del retiro, trabajó como entrenador de arqueros en el combinado español, entre los años 2004 y 2021.