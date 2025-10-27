El desaire que habría tenido el Rodolfo Carter con el comando de Kast previo al debate presidencial

El exalcalde de La Florida y candidato a senador por La Araucanía, Rodolfo Carter, siguió por televisión el segundo debate presidencial, pese a estar en Santiago y ser habitual integrante del anillo político que acompaña al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast. A diferencia de otras ocasiones, no fue parte de la comitiva que llegó hasta Canal 13.

En la colectividad circulan versiones contradictorias sobre quién tomó la decisión. Algunos apuntan a la secretaria general, Ruth Hurtado—compañera de lista de Carter en la región—, quien habría armado la nómina y lo dejó fuera. Otros señalan al principal asesor de Kast, Cristián Valenzuela, quien habría ajustado la lista para incorporar a un representante del Partido Social Cristiano.

Entre quienes sí llegaron al set estuvieron Hurtado, el presidente del partido, Arturo Squella; el alcalde de La Florida y delfín de Carter en la comuna, Daniel Reyes; el jefe del equipo económico, Jorge Quiroz; y la secretaria general del Partido Social Cristiano, Judith Marín, entre otros, informa La Tercera.

La ausencia de Carter no pasó inadvertida. En el comando reconocen que la selección de acompañantes a estas instancias no es aleatoria y suele recae en voceros, asesores clave y rostros de campaña. En el último tiempo, Carter—junto a Squella, Valenzuela, Carmen Soza y María Jesús Wulf—se había transformado en presencia recurrente en actividades públicas del candidato.

El episodio llega en medio de tensiones entre Carter y Hurtado, según fuentes del partido, pese a que fue la propia secretaria general quien impulsó que el exjefe comunal se sumara como su compañero de fórmula en La Araucanía. Internamente, se considera a Carter pieza central para replicar en la región el resultado del Consejo Constitucional 2023, cuando Republicanos obtuvo dos de cinco escaños; la apuesta es que su arrastre favorezca a Hurtado.

Aunque no milita en el partido, Carter ha asumido un rol protagónico en la campaña de Kast: ha tomado vocerías—especialmente en seguridad—y lo ha acompañado en diversos foros. Consultados por este medio, Carter y Hurtado no respondieron hasta el cierre de esta edición.