Cristián Campos demanda a la psicóloga Raffaella Di Girolamo tras querella de abuso desestimada

Santiago

Durante la mañana de este sábado 25 de octubre se conoció que el actor Cristián Campos y su hija presentaron una demanda civil contra la psicóloga Raffaella Di Girolamo, hija de la actriz Claudia Di Girolamo y quien en marzo de 2024 interpuso una querella por abuso sexual en su contra, causa en la que Campos fue finalmente sobreseído.

Según informó La Tercera, la acción judicial por indemnización de perjuicios fue ingresada el pasado jueves 23 de octubre a las 10:50 horas en el 15° Juzgado Civil de Santiago, por el abogado Carlos Cortés, en representación del actor.

Noticia en Desarrollo...