“Concordaría con su versión”: fiscal entrega detalles por detectives de la PDI que dispararon a joven en Santiago

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte confirmó que mantiene una investigación en curso para determinar si dos funcionarios de la Policía de Investigaciones actuaron dentro del protocolo y en legítima defensa.

Todo esto, luego de que uno de ellos disparara contra un joven que intentó romper las ventanas del vehículo en que estaban estacionados durante la madrugada en Santiago Centro.

Según los antecedentes preliminares, el hecho ocurrió cerca de las 03:30 horas, cuando los detectives —que no se encontraban en un automóvil institucional ni portaban uniforme— permanecían detenidos en una calle del sector.

En ese contexo, un sujeto de aproximadamente 20 años se acercó al vehículo y, con adoquines extraídos del lugar, habría intentado fracturar el vidrio del conductor mientras los amenazaba verbalmente.

Los detalles

“Extrae su arma de servicio y dispara en tres oportunidades, lesionando a esta persona, dos disparos en el sector de la clavícula y uno en uno de sus brazos ”, explicó el fiscal Felipe Olivari, quien confirmó que el joven se mantiene en la Posta Central, estable pero aún en riesgo vital y en calidad de detenido.

Por ahora, los dos funcionarios de la PDI están en calidad de testigos. “Todo apunta a que la versión que nos entregan es la correcta, pero estamos verificando si hubo proporcionalidad y si efectivamente se ajustaron los protocolos”, añadió el persecutor.

En el lugar trabaja personal del Departamento S9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, que analiza daños en el vehículo consistentes tanto en marcas de elementos contundentes como en orificios balísticos desde el interior hacia el exterior.