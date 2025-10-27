;

“Concordaría con su versión”: fiscal entrega detalles por detectives de la PDI que dispararon a joven en Santiago

El Ministerio Público analiza si el uso del arma estuvo justificado, luego de que un hombre intentó romper el vidrio del vehículo que usaban.

Cristóbal Álvarez

“Concordaría con su versión”: fiscal entrega detalles por detectives de la PDI que dispararon a joven en Santiago

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte confirmó que mantiene una investigación en curso para determinar si dos funcionarios de la Policía de Investigaciones actuaron dentro del protocolo y en legítima defensa.

Todo esto, luego de que uno de ellos disparara contra un joven que intentó romper las ventanas del vehículo en que estaban estacionados durante la madrugada en Santiago Centro.

Revisa también:

ADN

Según los antecedentes preliminares, el hecho ocurrió cerca de las 03:30 horas, cuando los detectives —que no se encontraban en un automóvil institucional ni portaban uniforme— permanecían detenidos en una calle del sector.

En ese contexo, un sujeto de aproximadamente 20 años se acercó al vehículo y, con adoquines extraídos del lugar, habría intentado fracturar el vidrio del conductor mientras los amenazaba verbalmente.

Los detalles

“Extrae su arma de servicio y dispara en tres oportunidades, lesionando a esta persona, dos disparos en el sector de la clavícula y uno en uno de sus brazos”, explicó el fiscal Felipe Olivari, quien confirmó que el joven se mantiene en la Posta Central, estable pero aún en riesgo vital y en calidad de detenido.

Por ahora, los dos funcionarios de la PDI están en calidad de testigos. “Todo apunta a que la versión que nos entregan es la correcta, pero estamos verificando si hubo proporcionalidad y si efectivamente se ajustaron los protocolos”, añadió el persecutor.

En el lugar trabaja personal del Departamento S9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, que analiza daños en el vehículo consistentes tanto en marcas de elementos contundentes como en orificios balísticos desde el interior hacia el exterior.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad