En los últimos días, se volvió viral una joven chilena que dio a conocer una estremecedora historia de un exorcismo que presenció en un convento en el sur de Chile.

Se trata de la usuaria @kami.gruiz, quien contó lo que vivió en 17 videos publicados en TikTok. Según su relato, todo inició en 2011, cuando tenía 18 años y decidió entrar a un convento de claustro de monjas mexicanas.

“Al principio fue todo más o menos normal (...), pero luego todo se empieza a poner turbio porque me empezaron a pasar cosas paranormales”, señaló.

“Se encorvó de una forma no anatómica”

En eso, detalló que le comenzaron a tocar la puerta de su habitación sin que hubiera nadie al otro lado, y que sentía que alguien se sentaba en su cama.

“Todo esto siguió aumentando y yo no podía estar tranquila en ningún momento (...). Sentía ruidos, escuchaba la voz de un hombre que hablaba en otro idioma, se movían cosas en mi pieza”, añadió la joven.

Pero la situación cambió cuando un sacerdote –durante una imposición de manos– estaba bendiciendo a su maestra. “Ella se comenzó a desvanecer, cayó de golpe al suelo y se encorvó de una forma no anatómica, como una ‘U’, y empezó a hablar en otro idioma con voz de hombre”, confesó.

“Fue una pesadilla”

Debido a esto, relató que se dio inicio a un exorcismo que duró cinco días: “Fue una pesadilla, porque vi muchas cosas que yo no hubiese querido ver. La hermana se contorsionaba, era como que se le quebraran las articulaciones y sonaba como un crujido”.

Finalmente, la joven comentó que “la hermana pudo ser liberada”. Posteriormente, contó que decidió escapar del convento porque “no aguantaba más”.

Revisa aquí el relato de la joven: