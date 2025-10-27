;

PREVIA. Chile vs. Bolivia por la Liga de Naciones Femenina: dónde, cuándo y cómo ver el partido en vivo, en directo, online y en TV

La Roja Femenina va por su primera victoria en el camino hacia el Mundial 2027 de Brasil.

Gonzalo Miranda

Chile recibe a Bolivia por la segunda fecha de la Liga de Naciones Femenina

El pasado viernes por la tarde, la acción de la debutante Liga de Naciones Femenina arrancó en todo el continente camino al Mundial de la categoría en Brasil el 2027.

En ello, la semana pasada, Chile visitó a Venezuela y rescató un valioso empate sin goles ante la ‘vinotinto’, pensando en la segunda fecha del torneo, que se disputará este martes.

En el Estadio El Teniente de Rancagua, la Roja Femenina de Luis Mena recibe a Bolivia en un encuentro donde están obligadas a dejar los tres puntos en casa y ojalá por una buena diferencia de goles para avanzar el camino.

Las ‘altiplánicas’ debutaron en su país con una goleada en contra ante Ecuador. Es por ello que el choque a jugarse en Rancagua será clave para las aspiraciones nacionales.

Cabe recordar que la Liga de Naciones Femenina juegan todos los países menos Brasil. De las 9 selecciones, clasificarán dos de manera directa y dos irán al repechaje internacional.

Chile vs. Bolivia por la Liga de Naciones Femenina: dónde, cuándo y cómo verlo en vivo, online y en TV

El partido de la Roja Femenina lo podrás seguir en vivo y directo junto a la transmisión de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de CHV Deportes.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Naciones Femenina lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales

Martes 28 de octubre

  • 18:00 hrs | Chile vs. Bolivia | Estadio El Teniente

