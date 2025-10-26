Se pudo evitar, pero ahora se lamentan. Universidad de Chile visitó este domingo el Claro Arena de la Universidad Católica para cumplir con el calendario de la Liga de Primera, sabiendo que las miradas están completamente puestas en el próximo jueves.

Y el plan, le salió mal a Gustavo Álvarez. El adiestrador de los azules arriesgó haciendo jugar a casi todos sus titulares ante la UC y ahora lo lamenta: Lucas Assadi salió lesionado en Las Condes.

El volante había ingresado en el segundo tiempo, y en el minuto 80 tuvo que ser reemplazado por molestias físicas, quedando contra las cuerdas pensando en el choque ante Lanús.

“No sé, ahí los va a ver el doctor más ratito“, dijo el formado en el CDA tras salir de la Clínica Meds, donde fue a realizarse los exámenes médicos correspondientes.

En conversación con La Magia Azul, le quitó responsabilidad a la cancha: “no, tenemos que estar preparados, lamentablemente me tocó a mí. Es parte del fútbol, creo yo“, cerró.