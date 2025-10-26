Quién es Mr. Crafty Pants, el popular youtuber arrestado por posesión de pornografía infantil

Esta semana el conocido youtuber Mr. Crafty Pants, cuyo nombre real es Michael Booth, fue arrestado en Kentuchy, Estados Unidos, acusado de posesión y distribución de material de pornografía infantil.

Según informaron medios locales, la investigación comenzó en agosto pasado, cuando la policía lo identificó como presunto propietario de una cuenta en redes sociales utilizada para distribuir contenido ilícito.

El creador de contenidos, de 39 años, se ha dedicado principalmente a tutoriales de arte, manualidades y proyectos de bricolaje.

En la actualidad, Both tiene más de medio millón de suscriptores en su canal y cientos de miles entre su fanpage en Facebook e Instagram. Eso sí, antes de su polémica, llevaba varios meses sin actividad en YouTube.

Según la acusación, entre los archivos incautados estarían seis imágenes explícitas: tres con menores de 12 años y tres con adolescentes. Esas imágenes habrían sido compartidas más de 15 veces entre los días 4 y 7 de agosto.

Booth fue detenido sin incidentes aparentes y compareció ante la justicia. Le impusieron una fianza de 150 mil dólares y restricciones, como la prohibición de conectarse a internet en caso de quedar en libertad durante la investigación.

Acorde al relato de sus vecinos, recogido por medios locales, muchos decían conocerlo por su perfil amigable y no esperaban acusaciones tan graves.

Por ahora, no está claro si alguno de sus canales oficializados alojaban el contenido ilegal o si solo se limita al uso de la app Kik, por la que fue sorprendido debido a su dirección de IP.