;

“Jamás dejaré a tu hija sola”: el conmovedor mensaje de la hermana de Krishna Aguilera tras el hallazgo de su cuerpo

Cristal publicó un emotivo mensaje en redes sociales.

Verónica Villalobos

Municipalidad de San Bernardo

Municipalidad de San Bernardo

Santiago

Tras la confirmación del hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en el sector de Catemito, en Calera de Tango, su hermana Cristal compartió un sentido mensaje de despedida a través de redes sociales, donde expresó su dolor y prometió cuidar de la hija de la joven.

“Ahora sí, hermana, ahora puedes descansar en paz. Tú sabes cuánto te amo, te lo demostré en vida. Descansa tranquila, que yo jamás dejaré a tu hija sola, nunca, te lo juro”, escribió Cristal Aguilera, quien fue parte activa de la búsqueda desde el primer día.

Krishna, de 19 años, deja una hija de cuatro años que actualmente está bajo el cuidado de su tía. “Cuídanos desde arriba. Ahora serás mi angelita más hermosa. Te amo, mi princesa, y tranquila, que aquí en la tierra haré justicia por ti”, añadió en la publicación.

Hasta ahora, seis personas han sido detenidas por su presunta vinculación con el secuestro y homicidio de la joven, entre ellos Juan Beltrán, principal sospechoso y última persona que habría estado con ella con vida. La Fiscalía Metropolitana Occidente continúa investigando el caso para esclarecer las circunstancias del crimen que ha conmocionado al país.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad