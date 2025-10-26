“Jamás dejaré a tu hija sola”: el conmovedor mensaje de la hermana de Krishna Aguilera tras el hallazgo de su cuerpo

Santiago

Tras la confirmación del hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en el sector de Catemito, en Calera de Tango, su hermana Cristal compartió un sentido mensaje de despedida a través de redes sociales, donde expresó su dolor y prometió cuidar de la hija de la joven.

“Ahora sí, hermana, ahora puedes descansar en paz. Tú sabes cuánto te amo, te lo demostré en vida. Descansa tranquila, que yo jamás dejaré a tu hija sola, nunca, te lo juro” , escribió Cristal Aguilera, quien fue parte activa de la búsqueda desde el primer día.

Krishna, de 19 años, deja una hija de cuatro años que actualmente está bajo el cuidado de su tía. “Cuídanos desde arriba. Ahora serás mi angelita más hermosa. Te amo, mi princesa, y tranquila, que aquí en la tierra haré justicia por ti”, añadió en la publicación.

Hasta ahora, seis personas han sido detenidas por su presunta vinculación con el secuestro y homicidio de la joven, entre ellos Juan Beltrán, principal sospechoso y última persona que habría estado con ella con vida. La Fiscalía Metropolitana Occidente continúa investigando el caso para esclarecer las circunstancias del crimen que ha conmocionado al país.