Anestesióloga es hallada sin vida al interior del Hospital de Villarrica: Fiscalía investiga las causas

Santiago

Una anestesióloga del Hospital de Villarrica fue encontrada sin vida este domingo en el sector de descanso de los pabellones quirúrgicos, ubicados en el segundo piso del recinto asistencial.

Tras el hallazgo, la Policía de Investigaciones y la Fiscalía iniciaron las primeras diligencias en el lugar, realizando peritajes preliminares antes de trasladar el cuerpo al Servicio Médico Legal de Temuco, donde se le practicará la autopsia correspondiente.

La Brigada de Homicidios de la PDI fue designada para encabezar las pericias y determinar si hubo participación de terceros en la muerte. Las indagatorias incluyen la toma de declaraciones a testigos y la revisión de las cámaras de seguridad del hospital.

Revisa también Confirman muerte de famoso deportista chileno en Villarrica: fue encontrado apuñalado en plena vía pública

Desde el Hospital de Villarrica emitieron un comunicado lamentando profundamente el fallecimiento de la profesional. “Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, seres queridos y al equipo clínico con el que compartió su labor. Por respeto a su memoria y a su entorno cercano, solicitamos resguardar su privacidad”, señalaron.

La investigación continúa en curso bajo las instrucciones del Ministerio Público, que busca esclarecer las circunstancias del hecho.