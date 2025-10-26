A menos de un mes de las Elecciones en Chile: Criteria revela baja de Jara y Kast (y empate entre Kaiser y Matthei)

Este fin de semana se dieron a conocer los resultados de una nueva encuesta Agenda Criteria para medir el panorama actual de cara a las Elecciones Presidenciales 2025 en Chile.

Frente a la intención de voto, Jeannette Jara se ubica en el primer lugar con un 28%. En segunda posición, aparece el nombre de José Antonio Kast con 23%. En ambos casos, los candidatos registraron una baja de 1% si se compara con la medición anterior.

Dentro de las novedades aparece el empate entre Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, con un 13%. El primero venía de un 12%, mientras que la candidata UDI bajó desde un 15%.

Más atrás se ubican Franco Parisi, con un 9%; Harold Mayne-Nicholls, con un 4%; Marco Enríquez-Ominami, con un 2%; y Eduardo Artés, con 0%.

En la pregunta espontánea sobre quién creen que será el próximo presidente, Kast encabeza las preferencias con un 36%, mientras que Jara ocupa la segunda posición con un 32%.

En un escenario de segunda vuelta entre Jara y Kast, el republicano obtendría un 46% de las preferencias, frente al 35% de la carta oficialista, mientras que un 19% de los votantes optaría por sufragio nulo o en blanco.

En un posible enfrentamiento de segunda vuelta con Evelyn Matthei, Jeannette Jara obtendría un 33% de los votos, frente al 43% de la exalcaldesa de Providencia, mientras que un 24% se inclinaría por opciones nulas o en blanco.

Un dato que también podría sorprender es que Jara también perdería de manera muy ajustada frente a Kaiser: 36% vs. 37%. Los blancos o nulos también llegarían a 27%.