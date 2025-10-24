;

Concierto de 31 Minutos en Chile: cuándo y cómo adquirir entradas para ver a Tulio y compañía en el Movistar Arena

Tras el exitoso Tiny Desk, el noticiero infantil anunció un show para inicios del 2026.

Alejandro Basulto

El fenómeno infantil 31 Minutos anunció una nueva fecha de su espectáculo Radio Guaripolo II. La presentación se realizará el viernes 31 de enero a las 19:00 horas en el Movistar Arena, ubicado en el Parque O’Higgins.

Esta segunda función se suma al gran momento que vive la banda de títeres, tras el reciente estreno de su exitoso Tiny Desk, que hasta a la fecha está en el tercer lugar entre los más reproducidos este 2025, además de convertirse en el más visto de un artista o agrupación chilena.

Según detallaron las productoras La Oveja y Aplaplac, el show estará protagonizado por Guaripolo, “el personaje favorito de los niños de 31 Minutos”, quien asumirá el rol de anfitrión del espectáculo.

