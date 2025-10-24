Concierto de 31 Minutos en Chile: cuándo y cómo adquirir entradas para ver a Tulio y compañía en el Movistar Arena

El fenómeno infantil 31 Minutos anunció una nueva fecha de su espectáculo Radio Guaripolo II. La presentación se realizará el viernes 31 de enero a las 19:00 horas en el Movistar Arena, ubicado en el Parque O’Higgins.

Esta segunda función se suma al gran momento que vive la banda de títeres, tras el reciente estreno de su exitoso Tiny Desk, que hasta a la fecha está en el tercer lugar entre los más reproducidos este 2025, además de convertirse en el más visto de un artista o agrupación chilena.

Según detallaron las productoras La Oveja y Aplaplac, el show estará protagonizado por Guaripolo, “el personaje favorito de los niños de 31 Minutos”, quien asumirá el rol de anfitrión del espectáculo.

Radio Guaripolo II incluirá nuevas secciones, entrevistas y canciones, además de la participación de los entrañables personajes del programa como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry, Patana, entre otros.

Se espera que el repertorio contenga clásicos infaltables de la serie como Arwrarwrirwrarwro, Son pololos, Mi muñeca me habló, Mi mamá me lo teje todo, Mi equilibrio espiritual y Bailan sin cesar.

La preventa exclusiva para clientes de Banco Estado comenzará el lunes 27 de octubre a las 12:00 horas a través de PuntoTicket, con un total de 3.000 entradas disponibles. Posteriormente, la venta general se habilitará el miércoles 29 de octubre a la misma hora y por la misma plataforma digital.