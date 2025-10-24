Piloto chileno y su pareja mueren en trágico accidente en Argentina: viajaron a comprar auto de rally y fallecieron al probarlo

Una trágica noticia golpea por estas horas al mundo del automovilismo nacional. El piloto chileno de rally, Erick René Paredes Vargas, y su pareja, Laura del Carmen Rosas Velásquez, fallecieron este fin de semana en un accidente de tránsito ocurrido en Río Grande, Argentina.

El deportista, de 29 años y conocido en el mundo tuerca como “Coyote” Paredes, competía en la Asociación Deportiva Local Fueguina de Automovilismo (ADELFA) y había viajado junto a su pareja desde Porvenir, en la Región de Magallanes, para comprar un auto de competición.

Previo a concretar la compra del automóvil, un Renault Clio adaptado para la competencia, la pareja decidió salir a probarlo en la ruta. Sin embargo, todo terminó en tragedia.

Según informó el medio trasandino La Voz, Paredes perdió el control del vehículo, que comenzó a dar trompos, momento en que fue impactado en el costado derecho por una Toyota Hilux, conducida por Jorge Oscar Trejo (79).

El golpe fue fatal para Laura Rosas, quien murió en el lugar, mientras que Erick Paredes fue trasladado a un hospital local, donde falleció horas más tarde producto de un paro cardíaco durante una cirugía.

El jefe de la Quinta Comisaría de Río Grande, Leopoldo López Lotero, explicó que el vehículo no estaba habilitado para circular por vías públicas, ya que era un auto de competición sin patente ni seguro obligatorio.

La emotiva despedida en Porvenir

Si bien el accidente y muerte de Erick “Coyote” Paredes y Laura Rosas ocurrió el pasado el fin de semana, recién este jueves fueron sepultados.

Fue en una emotiva y masiva despedida que llenó las calles de Porvenir, donde familiares, amigos y fanáticos del automovilismo acompañaron el féretro entre motores encendidos y banderas que homenajearon su pasión por el mundo tuerca.

Una vez conocida la trágica noticia, la Asociación Deportiva Local Fueguina de Automovilismo recordó a “Coyote” Paredes por su “entusiasmo, alegría y pasión por los fierros”.

En tanto, desde Bagual Rally, equipo al que pertenecía el piloto, le dedicaron un sentido mensaje a través de redes sociales: “Tu último prime. Descansa en paz, amigo Coyote”.