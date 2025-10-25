VIDEO. Estudiante de San Felipe se vuelve viral tras realizar entrevista al Presidente Boric: “Se nota que vas a ser una muy buena periodista”
Agustina Murillo, alumna del taller de periodismo de la Escuela José Antonio Manso de Velasco, se ganó el aplauso generalizado tras realizar una entrevista al mandatario con notable elocuencia.
Una joven estudiante de la Escuela José Antonio Manso de Velasco, en San Felipe, se volvió viral tras entrevistar al Presidente Gabriel Boric durante su reciente visita a la comuna.
Con seguridad, respeto y naturalidad, Agustina Murillo, integrante del taller de periodismo del establecimiento, logró captar la atención del mandatario y de miles de usuarios en redes sociales.
En el registro, la estudiante se presentó con claridad y le preguntó directamente: “¿Me puede decir dos cosas que ha hecho para mejorar la educación pública de nuestro país?”. Boric respondió destacando la mejora de infraestructura en los liceos y el pago de la deuda histórica a los profesores.
El video, compartido por el taller de periodismo del colegio, superó rápidamente las miles de reproducciones, con comentarios que elogiaron la elocuencia de Agustina y su proyección profesional: “Se nota que vas a ser una muy buena periodista”, le dijo el propio Presidente antes de despedirse.
