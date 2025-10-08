;

VIDEO. “Usted le cae mal”: niño se vuelve viral tras acusar a su abuela con el Presidente Boric

En el video se puede observar la inesperada reacción del Mandatario, que generó diversas reacciones entre los usuarios.

En las últimas horas, se viralizó en redes sociales el video de un niño acusando a su abuela con el Presidente Gabriel Boric durante un evento en el que coincidió con el Mandatario.

La usuaria @xavieraignaacia publicó en TikTok la reacción del jefe de Estado luego de que su hijo le confesó: “Usted le cae mal a mi abuela”.

“Dile a tu abuela que le puede caer bien o mal el Presidente y tiene todo el derecho a expresarlo siempre”, respondió el Mandatario al niño.

A pesar de ello, remarcó: “Pero dile que yo igual, en todo caso, tengo que trabajar para ella. Mándale un saludo”.

El video generó diversas reacciones, como: “Imagínate que tu nieto te acuse con el Presidente” y “Con ese nieto, para qué quiero enemigos”, acumulando más de 290 mil visualizaciones.

