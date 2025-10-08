En las últimas horas, se viralizó en redes sociales el video de un niño acusando a su abuela con el Presidente Gabriel Boric durante un evento en el que coincidió con el Mandatario.

La usuaria @xavieraignaacia publicó en TikTok la reacción del jefe de Estado luego de que su hijo le confesó: “Usted le cae mal a mi abuela”.

“Dile a tu abuela que le puede caer bien o mal el Presidente y tiene todo el derecho a expresarlo siempre ”, respondió el Mandatario al niño.

A pesar de ello, remarcó: “Pero dile que yo igual, en todo caso, tengo que trabajar para ella. Mándale un saludo”.