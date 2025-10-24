Querida periodista de TVN confirma que está embarazada: “Supimos que es niño”

La conocida periodista de TVN Nathalie Catalán confirmó que está embarazada.

A través de sus redes sociales la comunicadora publicó un emotivo registro.

“Ya no somos dos, somos tres y una gatita”, escribió junto a dos ecografías. Recibió una ola de felicitaciones de sus seguidores y compañeros de trabajo.

“Se viene guagüito a nuestra familia, lo esperamos con ansías para 2026, han sido meses de mucha emoción contenida pero ya más tranquilos de que todo va bien, y que pronto recibiremos a este bebé en un hogar lleno se amor”, agregó la profesional.

Catalán y su pareja se enteraron esta semana de que se trata de un niño.

"Estamos muy felices y queremos compartirlo con el mundo y esta es, probablemente, la mejor noticia que daré en mi vida“, aseguró.

“Ya lo están esperando muchas tías para regalonearlo a más no poder”, “Que linda noticia” y “Todo el amor para ustedes”, fueron algunas de los comentarios del post.