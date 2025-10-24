Padres y cuñado son declarados culpables por violaciones contra niña de 12 años en Bulnes

El Tribunal Oral en lo Penal de Chillán dictó un veredicto condenatorio contra C.A.S.F., A.M.L.C. y F.J.M.S., quienes fueron acusados de violar reiteradamente a una niña de 12 años, según informó la Fiscalía Regional de Ñuble.

De acuerdo con el fiscal jefe de Bulnes, Álvaro Hermosilla, los dos primeros culpables son los padres de la víctima, mientras que el tercero corresponde a su cuñado.

El tribunal ordenó prohibir la divulgación de los nombres de los condenados para proteger la identidad de la menor, conforme a la normativa vigente sobre delitos sexuales.

Hechos ocurridos en Bulnes

Las violaciones se cometieron en el domicilio familiar de Bulnes, en la Región de Ñuble, durante un periodo que se extendió entre 2021 y 2023, según los antecedentes expuestos por la Fiscalía.

Finalmente, las pruebas presentadas durante el juicio permitieron acreditar los ataques sexuales reiterados que sufrió la menor a manos de sus familiares directos.

Próxima audiencia

La lectura de sentencia se realizará en los próximos días, instancia en la que se conocerán las penas definitivas para los tres condenados.

Según la Fiscalía, se solicitó presidio perpetuo calificado para los progenitores y presidio perpetuo simple para el cuñado, debido a la gravedad de los hechos y el vínculo familiar con la víctima.