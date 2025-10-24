;

Padres y cuñado son declarados culpables por violaciones contra niña de 12 años en Bulnes

Según la Fiscalía, se solicitó presidio perpetuo calificado para los progenitores.

Javiera Rivera

Imagen referencial

Imagen referencial / SimpleImages

El Tribunal Oral en lo Penal de Chillán dictó un veredicto condenatorio contra C.A.S.F., A.M.L.C. y F.J.M.S., quienes fueron acusados de violar reiteradamente a una niña de 12 años, según informó la Fiscalía Regional de Ñuble.

De acuerdo con el fiscal jefe de Bulnes, Álvaro Hermosilla, los dos primeros culpables son los padres de la víctima, mientras que el tercero corresponde a su cuñado.

El tribunal ordenó prohibir la divulgación de los nombres de los condenados para proteger la identidad de la menor, conforme a la normativa vigente sobre delitos sexuales.

Hechos ocurridos en Bulnes

Las violaciones se cometieron en el domicilio familiar de Bulnes, en la Región de Ñuble, durante un periodo que se extendió entre 2021 y 2023, según los antecedentes expuestos por la Fiscalía.

Finalmente, las pruebas presentadas durante el juicio permitieron acreditar los ataques sexuales reiterados que sufrió la menor a manos de sus familiares directos.

Revisa también

ADN

Próxima audiencia

La lectura de sentencia se realizará en los próximos días, instancia en la que se conocerán las penas definitivas para los tres condenados.

Según la Fiscalía, se solicitó presidio perpetuo calificado para los progenitores y presidio perpetuo simple para el cuñado, debido a la gravedad de los hechos y el vínculo familiar con la víctima.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad