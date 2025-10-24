;

Llegan al país 48 chilenos deportados desde Estados Unidos

En total, ya van 224 compatriotas que han sido expulsados desde EE.UU.

Juan Castillo

El pasado viernes, 48 ciudadanos chilenos llegaron a territorio nacional en un vuelo chárter tras ser deportados desde Estados Unidos.

Según detalló el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, del total de compatriotas deportados, 42 son hombres y 6 son mujeres.

“Al momento de su llegada, seis de estas personas fueron puestas a disposición de la justicia chilena, debido a que mantenían órdenes de detención pendientes”, sostuvo el secretario de Estado.

“De ser necesario, seguiremos trabajando para que el retorno de nuestros connacionales sea seguro y conforme a la legislación vigente”, agregó en declaraciones recogidas por EMOL.

Tras el arribo de este nuevo vuelo, el total de chilenos deportados desde EE.UU. llegó a 224.

En tanto, Elizalde reiteró el llamado a utilizar la Visa Waiver “con responsabilidad” y a evitar “sobreestadías, cumpliendo con los plazos autorizados”.

