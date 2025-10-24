Pifias y alimento para perros en cancha: el hostil recibimiento a Independiente por parte de sus hinchas / Diario Olé

Independiente tuvo una particular recepción de cara a su partido este viernes ante Platense, por la fecha 14 del Torneo de Clausura.

Lautaro Millán y Luciano Cabral fueron titulares en el elenco de Gustavo Quinteros, mientras que Pablo Galdames y Felipe Loyola arrancaron como suplentes.

El ambiente en el estadio Libertadores de América fue un claro reflejo de la molestia por el presente del equipo, que no gana un partido oficial desde finales de junio.

De hecho, Independiente aún no suma victorias en el actual Torneo de Clausura, repudio que se hizo sentir con lienzos contra el equipo y también con fuertes pifias al plantel cuando saludaron a las tribunas.

UNA IMAGEN MUY FUERTE: SALUDO HISTÓRICO DEL ROJO VS. PLATENSE Y SILBIDOS DE TODO EL LIBERTADORES DE AMÉRICA. pic.twitter.com/jvQ9eidDG2 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 24, 2025

Aun cuando Independiente pudo ponerse en ventaja ante Platense con el gol de Gabriel Ávalos, la indignación siguió.

Según registró ESPN Argentina, un grupo de hinchas le lanzó alimento para perros a los jugadores mientras celebraban la apertura de la cuenta.