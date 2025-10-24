;

VIDEOS. Pifias y alimento para perros en cancha: el hostil recibimiento a Independiente por parte de sus hinchas

Los fanáticos no ocultaron su molestia con el plantel del “Rojo”, que no gana un partido oficial desde junio.

Carlos Madariaga

Pifias y alimento para perros en cancha: el hostil recibimiento a Independiente por parte de sus hinchas

Pifias y alimento para perros en cancha: el hostil recibimiento a Independiente por parte de sus hinchas / Diario Olé

Independiente tuvo una particular recepción de cara a su partido este viernes ante Platense, por la fecha 14 del Torneo de Clausura.

Lautaro Millán y Luciano Cabral fueron titulares en el elenco de Gustavo Quinteros, mientras que Pablo Galdames y Felipe Loyola arrancaron como suplentes.

Revisa también:

ADN

El ambiente en el estadio Libertadores de América fue un claro reflejo de la molestia por el presente del equipo, que no gana un partido oficial desde finales de junio.

De hecho, Independiente aún no suma victorias en el actual Torneo de Clausura, repudio que se hizo sentir con lienzos contra el equipo y también con fuertes pifias al plantel cuando saludaron a las tribunas.

Aun cuando Independiente pudo ponerse en ventaja ante Platense con el gol de Gabriel Ávalos, la indignación siguió.

Según registró ESPN Argentina, un grupo de hinchas le lanzó alimento para perros a los jugadores mientras celebraban la apertura de la cuenta.

