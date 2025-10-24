Del mundo real al virtual: Mobil acelera la experiencia gamer en Festigame Caja Los Andes 2025

La pista se enciende, los motores rugen y la adrenalina sube al máximo. En el corazón de Festigame Caja Los Andes 2025, Mobil transforma la pasión por la velocidad en una experiencia inmersiva donde cada curva, cada segundo y cada decisión cuentan.

Este año, la marca lleva el automovilismo virtual a otro nivel, invitando a todos los asistentes a sentir lo que viven los verdaderos pilotos: la tensión de la partida, la precisión del volante y la adrenalina de cruzar la meta con el mejor tiempo.

El stand de Mobil es una experiencia única. Simuladores de primer nivel, con juegos como —Gran Turismo 7 (GT7), F1 2025 y WRC— esperan a gamers de todos los niveles para competir de forma gratuita y demostrar quién domina el circuito.

La jornada estará marcada por torneos flash llenos de velocidad, reflejos y emoción. Solo los más rápidos se quedarán con los premios exclusivos que Mobil tiene preparados: merchandising oficial, códigos para videojuegos y más sorpresas.

Pero la experiencia no se detiene ahí. El público podrá compartir con el Team Mobil y grandes referentes del sim racing nacional como Ángel Inostroza, Fabián Portilla, Harald Walsen, Nicolás Arriagada y Alexis Amaya, quienes harán vibrar el evento con demostraciones y desafíos en vivo.

¿Listo para acelerar? El stand de Mobil te espera en Festigame 2025. Súbete al simulador, siente la potencia y vive la velocidad como nunca antes.