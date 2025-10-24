;

Del mundo real al virtual: Mobil acelera la experiencia gamer en Festigame Caja Los Andes 2025

El festival gamer más grande de Chile llega al Movistar Arena este sábado 25 de octubre.

La pista se enciende, los motores rugen y la adrenalina sube al máximo. En el corazón de Festigame Caja Los Andes 2025, Mobil transforma la pasión por la velocidad en una experiencia inmersiva donde cada curva, cada segundo y cada decisión cuentan.

Este año, la marca lleva el automovilismo virtual a otro nivel, invitando a todos los asistentes a sentir lo que viven los verdaderos pilotos: la tensión de la partida, la precisión del volante y la adrenalina de cruzar la meta con el mejor tiempo.

El stand de Mobil es una experiencia única. Simuladores de primer nivel, con juegos como —Gran Turismo 7 (GT7), F1 2025 y WRC— esperan a gamers de todos los niveles para competir de forma gratuita y demostrar quién domina el circuito.

La jornada estará marcada por torneos flash llenos de velocidad, reflejos y emoción. Solo los más rápidos se quedarán con los premios exclusivos que Mobil tiene preparados: merchandising oficial, códigos para videojuegos y más sorpresas.

Pero la experiencia no se detiene ahí. El público podrá compartir con el Team Mobil y grandes referentes del sim racing nacional como Ángel Inostroza, Fabián Portilla, Harald Walsen, Nicolás Arriagada y Alexis Amaya, quienes harán vibrar el evento con demostraciones y desafíos en vivo.

¿Listo para acelerar? El stand de Mobil te espera en Festigame 2025. Súbete al simulador, siente la potencia y vive la velocidad como nunca antes.

Contenido patrocinado

