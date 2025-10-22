Festigame Caja Los Andes 2025 combina terror, competencia y creatividad con Dying Light: The Beast, Bloque Versus y Cosplay Village

¡No queda nada para una nueva edición de Festigame Caja Los Andes 2025! Este miércoles anunciamos nuevos atractivos y experiencias para los asistentes, que prometen combinar diversión, adrenalina y creatividad este sábado 25 de octubre.

Entre las novedades destacan:

Dying light: The Beast

Lleva acción y terror a Festigame Caja Los Andes 2025

Dying Light: The Beast, la más reciente entrega de la franquicia Dying Light de Techland, estará presente en Festigame Caja Los Andes 2025, dentro del Reino Subterra, y los visitantes tendrán la oportunidad de jugar el título y participar en una variedad de actividades temáticas.

Dying Light: The Beast es la tercera entrega de la saga Dying Light y marca el regreso de Kyle Crane, el héroe del juego original, como protagonista. Tras años de haber sido un sujeto de prueba del villano El Barón, Kyle ahora busca venganza mientras explora el hermoso pero peligroso valle de Castor Woods, enfrentándose a hordas de zombis… y a la bestia que lleva dentro.

Conoce más detalles sobre el juego en su página de Instagram.

BLOQUE VERSUS: LA NOCHE SE CONVIERTE EN PVP

El Bloque Versus debutará en Festigame Caja Los Andes 2025 con un nuevo espacio competitivo nocturno que promete llevar la emoción de los videojuegos al siguiente nivel.

La actividad se desarrollará de 21:00 a 00:00 horas en el Reino Subterra, y consistirá en 24 desafíos por hora en formato PVP, donde los asistentes podrán demostrar sus habilidades y enfrentarse cara a cara por el título de vencedor, sin necesidad de inscripción previa.

Durante 3 intensas horas, los participantes competirán en Battlefield 6, Minecraft, Street Fighter 6 y EA Sports FC 26, en medio de una atmósfera vibrante y con el público acompañando cada duelo en vivo.

El Bloque Versus entregará 72 premios en efectivo de $50.000 en cada juego, destacando como una de las actividades más dinámicas e interactivas del evento.

COSPLAY VILLAGE: CREATIVIDAD Y TALENTO SE TOMAN EL REINO DEL AIRE

Dentro del Reino del Aire, la zona exterior de Movistar Arena, los fanáticos del arte del cosplay encontrarán uno de los espacios más destacados de Festigame Caja Los Andes 2025: el Cosplay Village, un punto de encuentro dedicado a la creación, exhibición y aprendizaje de este apasionante oficio.

En él se presentará una exposición de las cuatro áreas principales del cosplay, a cargo de destacados expertos nacionales:

Propmaking: Spicy Props (@blearyhidra y @un_pimenton / @spicyprops)

Wigmaking: Sharcos y Helvegen (@shar_cosss / @_helvegen)

Cosmaking: Ayumi y Curio (@ayumisquirrel / @curio_cos)

Makeup: @isfranmakeup / @etincelle

Las muestras no solo incluirán piezas y accesorios terminados, sino también mostrarán los procesos, herramientas y materiales utilizados, ofreciendo a los visitantes una experiencia educativa que les permitirá conocer en detalle el trabajo detrás de cada creación.

El espacio contará, además, con:

Guardarropía para cosplayers

Zonas de descanso especialmente habilitadas con asientos sin respaldo

Servicio de Cospitality, donde los expertos colaborarán en la reparación de cosplays durante el evento

Zona de exposición para los jurados de la competencia de cosplay, tanto nacionales como internacionales.

Con esta propuesta, Festigame Caja Los Andes 2025 refuerza su compromiso con la comunidad cosplayer y su reconocimiento al talento, la dedicación y la creatividad que hacen de este arte una de las expresiones más valoradas dentro del mundo gamer y del entretenimiento.

FESTIGAME CAJA LOS ANDES 2025

SÁBADO 25 DE OCTUBRE

Versión extendida de 10:00 a 00:00 horas.

MOVISTAR ARENA

Entradas disponibles a través del sistema PuntoTicket

Un evento de PRISA Media Chile y VibraProducen: Marcuson+FiiS