;

“A inicio de año casi pierdo a mi hermano menor; él es mi gran inspiración, estuvo entubado y ahora me acompaña en la galería”

La ciclista chilena Scarlet Cortés conversó con ADN Deportes tras disputar una accidentada carrera de Eliminación en el Mundial de Ciclismo Pista.

Daniel Ramírez

Instagram @chinittaaaa

Instagram @chinittaaaa

En una accidentada carrera, la ciclista chilena Scarlet Cortés terminó dentro del top 20 en la prueba de Eliminación en el Mundial de Ciclismo Pista 2025, torneo que se está disputando en el Velódromo de Peñalolén, Santiago.

La representante del Team Chile finalizó en el puesto 18 a raíz de una fuerte caída que la dejó tendida en el piso junto a otras ciclistas. A pesar del accidente, Cortés se levantó y siguió compitiendo.

ADN

Scarlet Cortés / Foto: Mauricio Palma - Team Chile

Una vez finalizada la carrera, la deportista nacional conversó con ADN Deportes y señaló: “La prueba de Eliminación realmente me encanta, había sido un día perfecto que comenzó muy bien, pero de repente sucedes cosas que se salen de nuestras manos. El ciclismo es así”.

“Quería hacerlo de la mejor manera, sin embargo, sufrí una caída que me desconcentró un poco. Pero había que pararse y seguir, porque estoy representando al país”, agregó Scarlet desde el Velódromo de Peñalolén.

Sobre el accidente que sufrió en plena competencia, comentó: “Sufrí un golpe en el lado derecho de mi cuerpo, pero mi bicicleta está bien, que es lo importante. Y yo también estoy bien físicamente”.

La gran inspiración de Scarlet Cortés

Durante la competencia, Scarlet Cortés sintió el apoyo de su familia que la estaba acompañando en el Velódromo. Ahí también estaba su hermano menor, su fuente de inspiración. “A principio de año casi pierdo a mi hermano menor. Él ha sido una gran inspiración para mí: de estar entubado, ahora está acompañándome en la galería. Y mi familia casi nunca viene a verme competir, porque se ponen muy nerviosos por las caídas. Pero ellos entienden que el ciclismo me apasiona y es parte de lo que amo”, afirmó la ciclista.

“Tener a mi familia es súper importante, pero tener a tantos chilenos apoyándome es algo que me llena de orgullo. Sé que cada chileno respiraba con cada pedaleada que yo daba dentro de la pista”, concluyó la deportista.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad