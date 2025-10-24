“A inicio de año casi pierdo a mi hermano menor; él es mi gran inspiración, estuvo entubado y ahora me acompaña en la galería”

En una accidentada carrera, la ciclista chilena Scarlet Cortés terminó dentro del top 20 en la prueba de Eliminación en el Mundial de Ciclismo Pista 2025, torneo que se está disputando en el Velódromo de Peñalolén, Santiago.

La representante del Team Chile finalizó en el puesto 18 a raíz de una fuerte caída que la dejó tendida en el piso junto a otras ciclistas. A pesar del accidente, Cortés se levantó y siguió compitiendo.

Una vez finalizada la carrera, la deportista nacional conversó con ADN Deportes y señaló: “La prueba de Eliminación realmente me encanta, había sido un día perfecto que comenzó muy bien, pero de repente sucedes cosas que se salen de nuestras manos. El ciclismo es así”.

“Quería hacerlo de la mejor manera, sin embargo, sufrí una caída que me desconcentró un poco. Pero había que pararse y seguir, porque estoy representando al país”, agregó Scarlet desde el Velódromo de Peñalolén.

Sobre el accidente que sufrió en plena competencia, comentó: “Sufrí un golpe en el lado derecho de mi cuerpo, pero mi bicicleta está bien, que es lo importante. Y yo también estoy bien físicamente”.

La gran inspiración de Scarlet Cortés

Durante la competencia, Scarlet Cortés sintió el apoyo de su familia que la estaba acompañando en el Velódromo. Ahí también estaba su hermano menor, su fuente de inspiración. “A principio de año casi pierdo a mi hermano menor. Él ha sido una gran inspiración para mí: de estar entubado, ahora está acompañándome en la galería. Y mi familia casi nunca viene a verme competir, porque se ponen muy nerviosos por las caídas. Pero ellos entienden que el ciclismo me apasiona y es parte de lo que amo”, afirmó la ciclista.

“Tener a mi familia es súper importante, pero tener a tantos chilenos apoyándome es algo que me llena de orgullo. Sé que cada chileno respiraba con cada pedaleada que yo daba dentro de la pista”, concluyó la deportista.