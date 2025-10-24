Chile suma 15 años de megasequía y casi 2 millones de hectáreas quemadas: advierten intensificación del cambio climático

La prolongada sequía, el retroceso acelerado de glaciares y el aumento de incendios forestales sitúan a Chile entre los países más expuestos a la crisis climática global.

El país enfrenta hoy una de las crisis ambientales más severas de su historia reciente. Desde 2010, la zona centro-sur del país mantiene un déficit de lluvias cercano al 30%, configurando el peor escenario en al menos un milenio, según un informe de la Universidad Bernardo O’Higgins (UBO).

A ello se suman temperaturas récord, suelos erosionados y una pérdida constante de masa glaciar que amenaza la seguridad hídrica y alimentaria de millones de personas.

“Las temperaturas promedio a nivel nacional han subido cerca de 0,13 °C por década desde 1961. Este aumento ha generado olas de calor más frecuentes y eventos extremos que antes eran esporádicos y hoy se han vuelto habituales”, explicó Jorge Leiva, académico de la UBO.

El impacto de la crisis climática se refleja en múltiples frentes. Solo en 2019, Chile vivió su tercer año más caluroso en seis décadas, con 13 olas de calor en Santiago. El glaciar Echaurren ha perdido 31 metros de agua equivalente desde 1975, una cifra alarmante que compromete el abastecimiento urbano y rural.

“La disminución de glaciares no solo amenaza el agua potable, también afecta a la agricultura y a la generación hidroeléctrica. El costo económico y social será cada vez más alto”, advierte el experto.

Un país cada vez más vulnerable

El panorama en las zonas agrícolas es igualmente preocupante. En la Región de Coquimbo, el 84% del territorio presenta erosión severa, mientras que en el sur las lluvias torrenciales e irregulares provocan inundaciones más destructivas que en el pasado.

A lo largo del litoral, el 80% de las playas monitoreadas muestra retrocesos de hasta dos metros por año, amenazando viviendas, infraestructura turística y ecosistemas costeros.

La magnitud de los incendios forestales también da cuenta del deterioro ambiental. Solo durante el verano 2022-2023 se quemaron cerca de 430 mil hectáreas en una temporada marcada por temperaturas extremas.

“Seis de las siete temporadas más destructivas han ocurrido desde 2014, y esa recurrencia está directamente relacionada con el cambio climático”, detalló Leiva.

Ampliar

Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), las precipitaciones en la zona mediterránea de Chile seguirán disminuyendo hacia fines de siglo, mientras que los incendios y las olas de calor serán cada vez más intensos.

Actualmente, el país cumple siete de los nueve criterios de vulnerabilidad definidos por Naciones Unidas, ubicándose entre los más expuestos del planeta.

“Si no aceleramos las medidas de mitigación y adaptación, el país enfrentará un escenario más cálido, seco y extremo, con consecuencias críticas para la agricultura, la energía y la biodiversidad”, expuso el especialista.

*F

Avances y desafíos en la lucha climática

En el marco del Día Mundial contra el Cambio Climático, conmemorado cada 24 de octubre, el informe busca poner en primer plano la urgencia de adoptar transformaciones estructurales y cambios de hábitos cotidianos.

Chile ha logrado avances en transición energética: el 68% de su capacidad instalada proviene de fuentes renovables en 2025. Sin embargo, aún persisten rezagos importantes en sectores como transporte, industria y uso de suelo.

“Las políticas públicas son fundamentales, pero sin la participación activa de la ciudadanía será imposible alcanzar la carbono neutralidad en 2050”, sostiene Jorge Leiva.

El académico también destaca el valor de la acción individual frente al desafío global. “Ahorrar energía en el hogar, cuidar el agua, reducir el consumo de carne, optar por transporte sustentable y sumarse a iniciativas comunitarias son gestos simples que, multiplicados por millones de personas, logran un impacto real en la reducción de emisiones y en la construcción de un futuro más sostenible”.