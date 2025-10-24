Arriendan histórico departamento con “puente” entre edificios en pleno centro de Santiago

En pleno casco histórico de Santiago, a pasos de la Plaza de Armas, se encuentra uno de los departamentos más admirados de la capital: una vivienda con una terraza-puente que literalmente une dos edificios frente a frente.

El inmueble se ubica en el Pasaje Phillips, uno de los rincones más emblemáticos del centro, conocido por su valor arquitectónico y su aire europeo.

El edificio fue diseñado en 1927 por el arquitecto Alberto Siegel Lübbe, de origen chileno-alemán, reconocido por su estilo neoclásico y su influencia en el desarrollo urbano de la capital.

El elemento que más llama la atención del lugar es su terraza de 40 metros cuadrados, una pasarela elevada que atraviesa el espacio entre dos construcciones, ofreciendo una vista panorámica del centro histórico de Santiago.

Detalles del departamento

El departamento tiene una superficie total de 100 metros cuadrados, distribuidos en:

Dos dormitorios.

Una cocina independiente.

Una amplia habitación principal con acceso directo a la terraza-puente.

Gracias a su diseño, el espacio puede destinarse tanto a uso habitacional como comercial, ideal para quienes buscan un punto valor patrimonial en el centro de Santiago.

Valor del arriendo

Según la corredora, el arriendo mensual del inmueble es de $750.000, más gastos comunes de $150.000.

El valor, aunque elevado en comparación con otros departamentos del sector, responde a su carácter histórico y a su diseño irrepetible.