;

Arriendan histórico departamento con “puente” entre edificios en pleno centro de Santiago

La vivienda ofrece una vista panorámica del centro histórico de la capital.

Javiera Rivera

Inmobiliaria Liaven

Inmobiliaria Liaven

En pleno casco histórico de Santiago, a pasos de la Plaza de Armas, se encuentra uno de los departamentos más admirados de la capital: una vivienda con una terraza-puente que literalmente une dos edificios frente a frente.

El inmueble se ubica en el Pasaje Phillips, uno de los rincones más emblemáticos del centro, conocido por su valor arquitectónico y su aire europeo.

El edificio fue diseñado en 1927 por el arquitecto Alberto Siegel Lübbe, de origen chileno-alemán, reconocido por su estilo neoclásico y su influencia en el desarrollo urbano de la capital.

El elemento que más llama la atención del lugar es su terraza de 40 metros cuadrados, una pasarela elevada que atraviesa el espacio entre dos construcciones, ofreciendo una vista panorámica del centro histórico de Santiago.

ADN

Joshe Salazar

Detalles del departamento

El departamento tiene una superficie total de 100 metros cuadrados, distribuidos en:

  • Dos dormitorios.
  • Una cocina independiente.
  • Una amplia habitación principal con acceso directo a la terraza-puente.

Gracias a su diseño, el espacio puede destinarse tanto a uso habitacional como comercial, ideal para quienes buscan un punto valor patrimonial en el centro de Santiago.

Revisa también

ADN

Valor del arriendo

Según la corredora, el arriendo mensual del inmueble es de $750.000, más gastos comunes de $150.000.

El valor, aunque elevado en comparación con otros departamentos del sector, responde a su carácter histórico y a su diseño irrepetible.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad