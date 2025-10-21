Periodista de Canal 13 se quiebra en vivo: escuchó estremecedora frase tras muerte de niño en accidente en Recoleta

La tarde del lunes un lamentable accidente de tránsito acabó con la vida de un niño de sexto básico que viajaba en un furgón escolar en la comuna de Recoleta.

Los responsables fueron dos delincuentes que huían a toda velocidad tras un robo con violencia: el recorrido terminó en la intersección Santos Dumont con Humorista Carlos Helo, en el sector de Patronato.

Los antisociales fueron detenidos, y este martes pasarán a control de detención. Desde el Ministerio Público aseguraron que buscan presentar cargos por homicidio.

Durante la cobertura posterior del hecho, se vivió un estremecedor momento en el matinal Tu Día, de Canal 13: una periodista no pudo evitar quebrarse ante un testimonio.

Ana María Silva se encontraba afuera del Colegio Rafael Sanhueza, a solo seis cuadras del lugar del incidente, cuando se puso a conversar con un matrimonio de apoderados de la misma institución educativa: Alejandra y Sergio. Este último incluso se presentó en el lugar del choque el día de ayer.

“Lo que buscamos nosotros es hacer un llamada de atención a la policía, al Gobierno, para que por favor tomen cartas en al asunto. Hoy día puede ser cualquier otra persona”, aseguraron.

“Uno nunca sabe lo que va a pasar y el papa de este niño dijo: ‘lo estaba esperando para almorzar’”, comentó el entrevistado.

El silencio se apoderó del ambiente. Simplemente, no había palabras para describir la pena.

“Estamos emocionados todos, es fuerte. Es fuerte la historia”, aseguró la profesional, quien se mostró bastante afectada.