;

Periodista de Canal 13 se quiebra en vivo: escuchó estremecedora frase tras muerte de niño en accidente en Recoleta

El lunes de esta semana, dos delincuentes que huían de un robo chocaron contra un furgón escolar. Diversos apoderados se congregaron frente al colegio el martes para entregar apoyo por el fallecimiento del pequeño.

Javier Méndez

Periodista de Canal 13 se quiebra en vivo: escuchó estremecedora frase tras muerte de niño en accidente en Recoleta

La tarde del lunes un lamentable accidente de tránsito acabó con la vida de un niño de sexto básico que viajaba en un furgón escolar en la comuna de Recoleta.

Los responsables fueron dos delincuentes que huían a toda velocidad tras un robo con violencia: el recorrido terminó en la intersección Santos Dumont con Humorista Carlos Helo, en el sector de Patronato.

Los antisociales fueron detenidos, y este martes pasarán a control de detención. Desde el Ministerio Público aseguraron que buscan presentar cargos por homicidio.

Durante la cobertura posterior del hecho, se vivió un estremecedor momento en el matinal Tu Día, de Canal 13: una periodista no pudo evitar quebrarse ante un testimonio.

Revisa también:

ADN

Ana María Silva se encontraba afuera del Colegio Rafael Sanhueza, a solo seis cuadras del lugar del incidente, cuando se puso a conversar con un matrimonio de apoderados de la misma institución educativa: Alejandra y Sergio. Este último incluso se presentó en el lugar del choque el día de ayer.

Lo que buscamos nosotros es hacer un llamada de atención a la policía, al Gobierno, para que por favor tomen cartas en al asunto. Hoy día puede ser cualquier otra persona”, aseguraron.

“Uno nunca sabe lo que va a pasar y el papa de este niño dijo: ‘lo estaba esperando para almorzar’”, comentó el entrevistado.

El silencio se apoderó del ambiente. Simplemente, no había palabras para describir la pena.

“Estamos emocionados todos, es fuerte. Es fuerte la historia”, aseguró la profesional, quien se mostró bastante afectada.

Revisa el momento a continuación:

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad