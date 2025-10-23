;

VIDEO. Mon Laferte realizará inédito “Live Session” en TikTok: revisa aquí cuándo y cómo verla en directo

La cantante chilena llevará a cabo esta emisión para presentar su nuevo álbum “Femme Fatale”.

La cantante Mon Laferte prepara una experiencia inédita para sus seguidores, ya que este viernes 24 de octubre realizará un “Live Session” exclusivo en TikTok.

En el evento, interpretará en vivo canciones de su nuevo álbum Femme Fatale, el cual será lanzado oficialmente durante esa emisión.

La presentación del disco será transmitida a las 20:30 horas en Chile a través de su cuenta en TikTok, @monlaferte. El evento ya está agendado en su perfil en la red social, y para acceder a él, puedes hacer clic acá.

Al respecto, en un video, la artista anunció: “Les tengo una sorpresa, para presentar Femme Fatale, preparamos una sesión en vivo que podrán ver este viernes 24 exclusivamente por TikTok, así que regístrense”.

Durante los últimos días, la exintegrante de Rojo fue vista en Valparaíso, donde habría grabado parte del videoclip de una de las canciones del nuevo disco. De acuerdo con fuentes cercanas, la grabación forma parte de la promoción oficial de Femme Fatale.

Previamente, la intérprete también fue protagonista de una controversia política, luego de que la exministra y candidata presidencial Jeannette Jara publicara una fotografía junto a ella en el Ruidosa Fest, señalando: “Quiero expresar mi agradecimiento a @monlaferte por el apoyo a mi candidatura presidencial y por querer ser parte de este proceso tan significativo”.

Más tarde, Mon Laferte aclaró en Ciudadano ADN: “Me avisaron que Jeannette Jara iba a estar ahí y me preguntaron si tenía problema en que me saludara. Dije que no, todo el mundo me puede saludar (...) Nos saludamos, fue muy linda, me dijo que se sabía todas mis canciones”. Añadió que “No hemos hablado formalmente de un apoyo a una candidatura, no sé qué significa eso”.

En respuesta, la candidata del oficialismo comentó en País ADN: “Soy su admiradora y prefiero que cualquier cosa la diga ella, realmente. Porque puede que yo haya malinterpretado algo, así que es mejor que sea ella quien lo aclare”.

