Ministra Vallejo asiste a funeral de Esteban Hermosilla: “Hemos tomado acciones conforme a lo que la familia espera”

La secretaria de Estado valoró las demostraciones de afecto hacia la familia del niño. “Es bonito que mucha gente esté en esta tarea de acompañar”, expresó.

En representación de La Moneda, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se trasladó hasta la comuna de Recoleta para asistir al funeral de Esteban Hermosilla.

En el lugar, la secretaria de Estado valoró las muestras de cariño hacia la familia del niño. “Es bonito que mucha gente esté en esta tarea de acompañar, es lo más importante”, expresó.

“Desde el primer momento hemos sido respetuosos de estar tomando todas las acciones conforme a lo que la familia espera, desea y quiere para poder acompañarla”, añadió.

Dichas acciones, agregó Camila Vallejo, han “estado a través directamente del Presidente, como también del ministro del Interior (Álvaro Elizalde) y ahora en mi caso por mandato del presidente, que está en otras tareas”.

