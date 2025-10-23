Ministra Vallejo asiste a funeral de Esteban Hermosilla: “Hemos tomado acciones conforme a lo que la familia espera”

En representación de La Moneda, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se trasladó hasta la comuna de Recoleta para asistir al funeral de Esteban Hermosilla.

En el lugar, la secretaria de Estado valoró las muestras de cariño hacia la familia del niño. “Es bonito que mucha gente esté en esta tarea de acompañar , es lo más importante”, expresó.

“Desde el primer momento hemos sido respetuosos de estar tomando todas las acciones conforme a lo que la familia espera, desea y quiere para poder acompañarla”, añadió.