Lanzan nuevo número telefónico que busca evitar fraudes bancarios en Chile: “No es una medida aislada”

La herramienta busca reducir los tiempos de reacción frente a delitos como robo de celulares, transferencias no reconocidas y clonación de tarjetas.

Si algo te parece raro, probablemente lo es”. Con esa advertencia, el periodista Emilio Sutherland —rostro de la campaña SOSpecha— presentó el 1212, el nuevo número nacional y gratuito que permitirá bloquear cuentas bancarias y frenar fraudes en segundos desde cualquier teléfono en Chile.

La Asociación de Bancos (ABIF) informó que el 1212 ya está disponible y funciona como acceso directo al canal de emergencias de cada banco, sin necesidad de recordar números específicos.

Según detallaron, solo se debe marcar 1212 desde cualquier celular o teléfono fijo, y el sistema deriva automáticamente al banco correspondiente. El servicio está habilitado 24/7 y es completamente gratuito.

La herramienta busca reducir los tiempos de reacción frente a delitos como robo de celulares, transferencias no reconocidas, clonación de tarjetas, estafas por WhatsApp, correos falsos o QR adulterados.

De acuerdo con Ipsos, casi la mitad de los chilenos ha sido víctima o ha enfrentado intentos de fraude, y dos de cada tres ha recibido mensajes falsos que imitan a un banco.

Además, enfatizaron en que el 1212 no reemplaza los números actuales de atención, sino que los complementa como un canal universal de emergencia financiera, pensado especialmente para actuar de inmediato en momentos críticos.

