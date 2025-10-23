Contraloría detecta irregularidades en el Simce 2024 por más de $400 millones y ordena investigación interna

La Contraloría General de la República (CGR) detectó graves irregularidades en la ejecución del Simce 2024, tras auditar los recursos utilizados por la Agencia de Calidad de la Educación (ACE).

El informe reveló más de $400 millones en multas no cobradas, incumplimientos de proveedores y deficiencias en los controles internos del proceso.

Multas sin aplicar

Según la auditoría, la ACE no sancionó a empresas contratadas que incumplieron servicios asociados a la toma del Simce.

Entre los casos más relevantes:

$9 millones por subcontrataciones no informadas.

$43,8 millones por examinadores sin certificación para aplicar pruebas a estudiantes con discapacidad sensorial.

$276 millones por la falta de acompañantes de aula para alumnos con Necesidades Educativas Especiales.

Retrasos y errores administrativos

La CGR también detectó retrasos en la entrega del material de evaluación, diferencias en el cálculo de sanciones por $16 millones, y 142 examinadores que aplicaron pruebas sin acreditar los requisitos exigidos.

Asimismo, el organismo advirtió inconsistencias en los registros de asistencia, donde más de 34 mil estudiantes aparecen presentes en el SIGE, pero ausentes en el Simce, por lo que sus resultados no fueron considerados.

La Contraloría ordenó a la Agencia abrir un procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades administrativas y acreditar el cobro de las multas pendientes en un plazo de 60 días hábiles. Además, exigió fortalecer los controles de asistencia y fiscalización en futuras evaluaciones.