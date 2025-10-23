;

Condenan a 18 años de cárcel a autor de femicidio en Laja: atacó a su pareja con más de 20 puñaladas

El Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles sentenció a Miguel Ángel Oyanedel Medel por femicidio.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles condenó a 18 años de presidio efectivo a Miguel Ángel Oyanedel Medel, declarado autor del delito de femicidio, ocurrido en la comuna de Laja, Región del Biobío.

Por lo anterior, el tribunal determinó que el acusado atacó a su cónyuge con un cuchillo, provocándole al menos 23 heridas cortopunzantes. Luego, la víctima falleció producto de un traumatismo cérvico torácico complicado.

El fallo impone además a Oyanedel Medel las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos y derechos políticos, así como la inhabilitación profesional mientras dure la condena.

Un crimen en plena madrugada

El tribunal dio por acreditado que el ataque ocurrió entre las 04:42 y las 06:00 de la madrugada, dentro del domicilio que ambos compartían en Laja.

El crimen fue calificado como femicidio íntimo, dado que la víctima mantenía una relación conyugal con el agresor al momento de los hechos.

La sentencia fue calificada como un fallo “ejemplar”, recordando que el femicidio es la forma más extrema de violencia contra las mujeres, y que en Chile ya se registran más de 30 casos consumados en lo que va del año, según cifras del Ministerio de la Mujer.

