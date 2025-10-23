Una rotura de matriz de agua ha provocado esta tarde inundaciones y congestión vehicular en Av. Independencia, entre Teniente Ponce y El Olivo, en el límite de las comunas de Conchalí e Independencia.

El hecho generó cortes de suministro en distintos sectores aledaños, mientras personal técnico y cuadrillas de emergencia trabajan para controlar la fuga.

Según información preliminar de ADN Radio, la falla se habría originado en medio de los trabajos viales que se desarrollan actualmente en la zona, por lo que no se descarta que esté relacionada con dichas obras.

Cortes de agua y congestión vehicular

Vecinos reportaron baja presión y cortes totales de agua en viviendas cercanas, mientras la empresa sanitaria evalúa la magnitud de la rotura y el tiempo estimado de reposición del servicio.

En paralelo, el tránsito en el área se mantiene altamente congestionado, debido a la presencia de maquinaria, camiones de la sanitaria y desvíos aplicados por Carabineros.

“Ya hay equipos trabajando en el lugar”, informó Matías Castillo, quien confirmó además que no se han reportado viviendas ni locales comerciales con daños por ingreso de agua.a.

Las autoridades recomendaron evitar circular por la zona y utilizar vías alternativas como Dorsal, Recoleta o Fermín Vivaceta, mientras se extienden las labores de emergencia durante la tarde.