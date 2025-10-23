;

VIDEOS. Caos en Independencia: rotura de matriz causa inundaciones, cortes de agua y congestión vehicular

Las autoridades recomendaron evitar circular por la zona y utilizar vías alternativas.

Javiera Rivera

Matías Castillo

ADN Radio

ADN Radio

Una rotura de matriz de agua ha provocado esta tarde inundaciones y congestión vehicular en Av. Independencia, entre Teniente Ponce y El Olivo, en el límite de las comunas de Conchalí e Independencia.

El hecho generó cortes de suministro en distintos sectores aledaños, mientras personal técnico y cuadrillas de emergencia trabajan para controlar la fuga.

Según información preliminar de ADN Radio, la falla se habría originado en medio de los trabajos viales que se desarrollan actualmente en la zona, por lo que no se descarta que esté relacionada con dichas obras.

Cortes de agua y congestión vehicular

Vecinos reportaron baja presión y cortes totales de agua en viviendas cercanas, mientras la empresa sanitaria evalúa la magnitud de la rotura y el tiempo estimado de reposición del servicio.

En paralelo, el tránsito en el área se mantiene altamente congestionado, debido a la presencia de maquinaria, camiones de la sanitaria y desvíos aplicados por Carabineros.

Revisa también

ADN

“Ya hay equipos trabajando en el lugar”, informó Matías Castillo, quien confirmó además que no se han reportado viviendas ni locales comerciales con daños por ingreso de agua.a.

Las autoridades recomendaron evitar circular por la zona y utilizar vías alternativas como Dorsal, Recoleta o Fermín Vivaceta, mientras se extienden las labores de emergencia durante la tarde.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad