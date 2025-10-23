Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de Iquique detuvieron en el Terminal Rodoviario a un sujeto de nacionalidad peruana, imputado por la violación de un niño de 12 años.

El detenido, identificado como D.L.C. de 51 años, fue aprehendido en el terminal de buses. La acción policial se activó tras la denuncia de familiares de la víctima por una agresión sexual ocurrida el 16 de octubre.

Según la Brisex, el imputado estaba siendo retenido por los propios familiares en el lugar, lo que motivó la intervención policial para evitar un potencial linchamiento.

La fiscal Camila Albarracín coordinó la obtención de una Orden de Detención Verbal del Juez de Garantía, formalizando el cargo como Violación a menor de 14 años.

El sujeto pasará a control de detención este jueves en el Juzgado de Garantía para la respectiva formalización de cargos y determinación de medidas cautelares.