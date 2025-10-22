;

“Un oasis que protege el borde del desierto”: Gigante chino destaca el desarrollo eléctrico de ciudad de Chile

La agencia Xinhua destacó la llegada de buses eléctricos a Copiapó, capital de la región de Atacama.

La llegada de los buses eléctricos a Copiapó, la primera ciudad de Sudamérica que cuenta con un 100% del transporte público ecológico, es una noticia que llegó mucho más allá del orgullo que sienten los copiapinos por sus nuevos buses.

La flota está compuesta por 121 buses eléctricos de la marca china King Long, con autonomía de 230 kilómetros, aire acondicionado, cargadores USB, wifi, cámaras de seguridad y accesibilidad universal. Además, el 50% del personal de conducción será femenino.

La agencia estatal china de noticias Xinhua compartió en su cuenta de X, donde cuenta con más de 11 millones de seguidores, un video donde da cuenta del hecho.

“Según algunos historiadores, el nombre de la ciudad, Copiapó, podría significar tierra verde o llanura verde, lo que describe a la perfección su geografía única, como un oasis que protege el borde del desierto. Por eso es tan importante construir una ciudad verde sostenible para proteger este oasis”, dice el periodista Zhu Yubo.

El reportero agregó que “la cooperación entre China y Chile también refleja la colaboración entre China y América Latina. En mayo de este año, líderes políticos de ambas partes se reunieron nuevamente en la cuarta reunión ministerial del Foro Selecto de China”.

El registro:

