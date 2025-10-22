En medio de la carrera presidencial y en busca de captar votos de centro, volvió a surgir la incógnita sobre cuál será la postura del expresidente Eduardo Frei.

Fuentes del comando de la candidata presidencial de Chile Vamos y Amarillos por Chile, Evelyn Matthei, han confirmado que hay acercamientos con el exmandatario.

En marzo, se reunieron en un encuentro privado, coincidieron en el Encuentro Empresarial del Sur, y Frei ha señalado en ocasiones que la Democracia Cristiana tomó una decisión equivocada. Esto dejó sobre la mesa la posibilidad de que no respalde a la candidata oficialista, Jeannette Jara.

Este martes, en conversación con Radio ADN, Evelyn Matthei recalcó su admiración por el expresidente Frei y sostuvo que es una persona “que tiene prestigio”.

Al ser consultada por un posible apoyo del exmandatario, la abanderada señaló: “Él tiene que tomar decisiones, no tengo por qué pedirle nada”. También afirmó que “es una gran persona, un gran ser humano, le tengo gran admiración”, y agregó que fue “un muy buen presidente”.

La disputa por llegar a los sectores de centro se vuelve cada día más estrecha, considerando que miembros de la ex Concertación han apoyado a Matthei en lugar de la candidata Jeannette Jara.

Por su parte, Jara no se quedó detrás. La candidata comunista señaló que le duele no contar con el respaldo oficial del expresidente porque “trabajé muy duro en la campaña de él en la segunda vuelta, cuando se enfrentó a la derecha”.

“Pensé que iba a ser de la misma manera, pero bueno, él tiene su opción, es un expresidente, así que es respetable su decisión”, dijo la abanderada.

La exministra del Trabajo agregó que para ella es un desafío obtener el apoyo del exmandatario y dijo que “espero ojalá poder comunicar mejor, compartir mejor mis ideas y capaz que lo logremos convencer”.

Jeannette Jara señaló que “es un desafío para mí” y que está a la espera de tener la oportunidad de reunirse a conversar con el expresidente, Eduardo Frei.