Primera B mantiene la baja tendencia goleadora de los delanteros chilenos en Primera División

En el recuento hecho por ADN Deportes hasta la fecha 28 del ascenso, los delanteros foráneos llevan casi el doble de goles que los ‘9’ nacionales.

ADN Radio

Rodrigo Hernández

Con el cierre de las eliminatorias sudamericanas con Chile como colista y los problemas de rendimiento exhibidos por La Roja en el Mundial Sub 20, uno de los diagnósticos es el de la falta de goleadores.

Por lo mismo, en ADN Deportes elaboramos una tabla comparativa con las estadísticas de los ‘9’ chilenos y extranjeros que actualmente juegan en el fútbol local, tanto en la Primera División como en la Primera B

El criterio de clasificación que desarrollamos es el de delantero centro (9), que juegue regular u ocasionalmente en esa posición, incluyendo aquellos futbolistas que no siendo ‘9’ de origen deben desempeñar esa función.

El registro de los delanteros chilenos y extranjeros que juegan en la Primera B

Los datos que contiene la tabla que se lee a continuación corresponden a los partidos disputados hasta la fecha 28 en la Primera B.

La suma de los goles anotados por los delanteros que aparecen en la tabla da un total de 174, todo esto hasta la fecha 28 de la Primera B.

De esos goles, los ‘9’ chilenos marcaron el 37% (65), mientras que los ‘9’ anotaron el 63% (109), casi el doble que los artilleros locales.

De los centrodelanteros nacionales, los más jóvenes son Joaquín Barrientos (Santiago Morning), Diego Sabando (U. de Concepción) y Alonso Barría (Magallanes), todos con 20 años. El más veterano es Humberto Suazo (San Luis) con 44 años. Y el que lleva más goles hasta la fecha es Camilo Melivilu (San Marcos) con 13 tantos.

En cuanto a los ‘9’ extranjeros, el de menor edad es Felipe Álvarez (Deportes Antofagasta) con 20 años; el mayor es Joaquín Larrivey (Deportes Concepción) con 41 años, y quien lidera la tabla de goleadores en el ascenso es Tobías Figueroa (Deportes Antofagasta) con 15 conquistas.

