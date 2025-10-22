;

VIDEO. Pase Cultural 2025: quiénes podrán acceder por primera vez al nuevo beneficio que entrega $50.000 en Chile

Recientemente, la Ministra Carolina Arredondo anunció, en conjunto con Los Jaivas, una colaboración con una conocida productora de eventos.

Alejandro Basulto

Paloma Cárdenas

Pase Cultural 2025: quiénes podrán acceder por primera vez al nuevo beneficio que entrega $50.000 en Chile

El Pase Cultural, iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, entregará por primera vez este 2025 un aporte único de $50.000 que podrá usar para adquirir bienes y servicios culturales, desde entradas a espectáculos hasta productos artísticos.

El pasado martes, la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, encabezó una jornada de activación en el Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso, donde más de 200 estudiantes conocieron los detalles del programa.

Este miércoles, durante otro evento, la secretaria de Estado anunció una importante novedad: junto al director de Lotus Producciones, Sebastián de la Barra, y los integrantes de Los Jaivas, Mario Mutis, Juanita Parra y Francisco Bosco, informó que el Pase Cultural podrá utilizarse en eventos producidos por Lotus.

El monto del Pase Cultural se depositará directamente en la CuentaRUT del BancoEstado y se usará a través del Bolsillo Electrónico denominado Pase Cultural, tanto de manera presencial como online. Con él, se podrán comprar entradas a cine, teatro, danza, circo, conciertos, festivales o exposiciones, así como libros, revistas, discos, cómics, vinilos y artesanías.

En conversación con ADN, la ministra Carolina Arredondo explicó: “Pueden activarlo a través de la página web www.pasecultural.cl, de manera telefónica llamando al 101 o también hacerlo de manera presencial a través de las oficinas de Chile Atiende. Y es importante que sepas que para recibirlo debes activarlo”.

Podrán acceder al Pase Cultural quienes tengan o cumplan 18 años este 2025, sean chilenos o extranjeros con residencia definitiva y pertenezcan al 40% más vulnerable del país, según el Registro Social de Hogares vigente al 2 de diciembre de 2024. También lo recibirán las personas que tenga o cumplan 65 años en 2025 y sean beneficiarias de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

