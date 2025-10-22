“Le gustaban las películas Triple X”: la particular anécdota de Alejandro Camargo sobre su antiguo negocio en Argentina

Alejandro Camargo está ad portas de salir campeón del fútbol chileno con Coquimbo Unido. El volante argentino hoy atraviesa por un buen presente jugando para los “Piratas”, sin embargo, hace unos años le tocó vivir una dura situación.

En diálogo con TNT Sports, el futbolista de 36 años recordó la época en la que jugó en la cuarta división de Argentina: “No cobraba casi nada porque era amateur, no había un contrato de por medio. Yo vivía con mis papás”.

En la misma línea, el mediocampista reveló cómo se las arregló en esos años difíciles. “Puse un videoclub con películas piratas y me hice una cartelera. Las arrendaba, las regrababa y las ofrecía en mi barrio. Así fui generando un poquito de dinero extra para la bencina, para comprar mercadería para la casa e ir pateando el día a día para ir a entrenar”, comentó.

Asimismo, Alejandro Camargo recordó: “Tenía un cliente al que le gustaban las películas Triple X y me pedía bastantes. Se acercaba a la ventana, miraba todas las que tenía y no encontraba la que él quería. Me decía, ‘puedes conseguirme algo de este estilo’, y le decía que sí, pero yo no veía esas películas. Descargaba el material y las pasaba de la computadora al CD. El tipo siempre me decía: ‘¿Y no tienes otra?’. Así fui haciendo clientela”.

“Yo no veía esas películas, no porque sea algo malo, sino porque no me llamaban la atención. Pero sí, tenía clientes así, Triple X”, concluyó el jugador de Coquimbo Unido.