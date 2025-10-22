;

“Le gustaban las películas Triple X”: la particular anécdota de Alejandro Camargo sobre su antiguo negocio en Argentina

El volante de Coquimbo Unido recordó la época en la que vendía películas piratas en su barrio.

Daniel Ramírez

“Le gustaban las películas Triple X”: la particular anécdota de Alejandro Camargo sobre su antiguo negocio en Argentina

“Le gustaban las películas Triple X”: la particular anécdota de Alejandro Camargo sobre su antiguo negocio en Argentina / Daniel Pino/UnoNoticias

Alejandro Camargo está ad portas de salir campeón del fútbol chileno con Coquimbo Unido. El volante argentino hoy atraviesa por un buen presente jugando para los “Piratas”, sin embargo, hace unos años le tocó vivir una dura situación.

En diálogo con TNT Sports, el futbolista de 36 años recordó la época en la que jugó en la cuarta división de Argentina: “No cobraba casi nada porque era amateur, no había un contrato de por medio. Yo vivía con mis papás”.

En la misma línea, el mediocampista reveló cómo se las arregló en esos años difíciles. “Puse un videoclub con películas piratas y me hice una cartelera. Las arrendaba, las regrababa y las ofrecía en mi barrio. Así fui generando un poquito de dinero extra para la bencina, para comprar mercadería para la casa e ir pateando el día a día para ir a entrenar”, comentó.

Revisa también:

ADN

Asimismo, Alejandro Camargo recordó: “Tenía un cliente al que le gustaban las películas Triple X y me pedía bastantes. Se acercaba a la ventana, miraba todas las que tenía y no encontraba la que él quería. Me decía, ‘puedes conseguirme algo de este estilo’, y le decía que sí, pero yo no veía esas películas. Descargaba el material y las pasaba de la computadora al CD. El tipo siempre me decía: ‘¿Y no tienes otra?’. Así fui haciendo clientela”.

“Yo no veía esas películas, no porque sea algo malo, sino porque no me llamaban la atención. Pero sí, tenía clientes así, Triple X”, concluyó el jugador de Coquimbo Unido.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad