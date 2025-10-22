En los últimos días se generó una controversia por un video difundido por las Juventudes Socialistas del Biobío, en el marco del aniversario de la victoria del “No” en el plebiscito de 1988.

El registro muestra a un joven afirmando que “la democracia se recuperó con un lápiz y un papel”, pero otra militante rebate sus palabras diciendo: “Ridículo. La vuelta a la democracia no se logró solo con un voto en la urna, fue un proceso pactado”.

“Dicho escenario fue posible tanto por la lucha política como armada de cientos de militantes , quienes ofrendaron su vida para mantener el proyecto socialista”, señala otro joven en el video.

“La violencia en manos del pueblo se llama justicia revolucionaria”

Luego, añadieron que “sin la valentía de la militancia armada, el plebiscito jamás hubiera sido una posibilidad real. Ignorar este hecho no es solo una falacia histórica, también una falta de respeto a nuestros héroes”.

“Por eso, desde Concepción recordamos que la violencia en manos del pueblo no se llama violencia, se llama justicia revolucionaria . Por nuestros caídos y desaparecidos”, finalizan.

El registro generó polémica puesto que reivindicaron la “lucha armada” de los militantes para el retorno de la democracia. Incluso, los senadores PS Juan Luis Castro y Fidel Espinoza exigieron sanciones, consignó El Mercurio.

Revisa aquí el video de las Juventudes Socialistas del Biobío: