Por sobrecobro de 100 millones de dólares: Oposición reactiva ofensiva contra Pardow y no descarta seguir con la AC

Los nuevos antecedentes conocidos durante las últimas horas en relación al sobrecobro de las tarifas eléctricas reabrieron el debate en torno a la responsabilidad política del ahora exministro de Energía, Diego Pardow.

El exsecretario de Estado dejó su cargo el pasado jueves en medio de amenazas por una inminente presentación de una acusación constitucional en su contra, medida que perdió fuerza tras su salida del gabinete.

Sin embargo, la noticia de una sobreestimación en el precio del servicio de una empresa transmisora que se conoció el pasado lunes, puso en jaque nuevamente el rol que cumplió el extitular de Energía, quien, según afirman, manejaba dicha información desde hace un año.

Bajo ese contexto, la oposición reactivó la ofensiva y aseguró estar estudiando la presentación de un libelo acusatorio en contra de Pardow, algo que no está descartado en las filas oficialistas.

El presidente de la cámara de diputados, José Miguel Castro (RN), aseguró que es necesario revisar los nuevos antecedentes para avanzar en esta medida, una postura similar a la del vicepresidente de la misma instancia, el diputado Eric Aedo (DC).

“En cuanto a la acusación constitucional, es algo que estamos analizando debido a la gravedad que se ha generado con este tema, y si hay temas para resolver en términos de que hay culpabilidad de parte del ministro, yo no veo por qué no pueda seguir adelante una acusación constitucional”, señaló Castro.

“Él asumió la responsabilidad política y el presidente le pidió la renuncia, pero frente a este hecho, que no lo planteó el exministro Pardow, que le mintió a los parlamentarios, la verdad es que creo que con creces, si esto es real, se merece la acusación constitucional”, dijo Aedo.

Revisión de antecedentes en el Congreso que se podría transformar acusación constitucional en contra de Diego Pardow, ya que a RN ya se sumó la UDI y también el Partido Republicano, mientras que en el oficialismo, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, no descartó apoyar este libelo acusatorio.

Todo esto se da a raíz de una información que habría manejado el Gobierno respecto al cobro adicional de 100 millones de dólares por parte de la empresa transmisora Transelec.