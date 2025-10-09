Cómo elegir un buen par de audífonos: tipos, características y precios clave

Seguramente no sea una sorpresa para nadie: los audífonos dejaron de ser un simple accesorio y se han convertido en una extensión indispensable para distintos usos.

Más allá de escuchar música, también permiten concentrarse en el trabajo o disfrutar de un momento de ocio de manera más envolvente.

Eso sí, a día de hoy la variedad de marcas y productos es inmensa al punto de que escoger el par adecuado puede convertir en una tarea de largo aliento.

Expertos consultados por ADN.cl ofrecen consejos para elegir el dispositivo de audio más adecuado según el tipo de uso y aquellas características que hoy parecen imprescindibles.

En qué hay que fijarse para comprar audífonos, según especialistas

“Al momento de elegir un par de audífonos, es esencial que el usuario considere cuántas horas al día y en qué actividades requiere usarlos”, explica Anderson Oliveira, director de marketing de JBL en Latinoamérica.

Kenji Tsukame, vocero regional Xiaomi Latam, va un poco más allá al postular que: “En 2025, la autonomía, la comodidad ergonómica y la integración de inteligencia artificial son claves”.

Parte de las aspectos a considerar son la cancelación de ruido, baterías que duren lo suficiente (en caso de que sean inalámbricos), conectividad estable y, evidentemente, calidad de sonido.

A grandes rasgos, existen tres tipos: los intrauditivos o “in-ear”, que se colocan dentro del oído; los supraaurales o “on-ear”, que descansan sobre la oreja; y los circumaurales o “over-ear”, que rodean completamente la oreja.

Ilustración creada con inteligencia artificial. / ADN.cl Ampliar

“Para trabajar los audífonos grandes, que cubren toda la oreja (over-ear), resultan ideales porque aíslan del ruido y son cómodos para usarlos muchas horas“, dice Camila Antonucci, PR Manager de HONOR Chile.

“Como alternativa, si necesitas estar atento a lo que pasa a tu alrededor, los que se apoyan sobre la oreja (on-ear) son una buena opción, porque te permiten escuchar un poco lo que sucede cerca de ti“, añade.

“En deporte, los que se introducen en el oído (in-ear) son más adecuados por su ligereza, estabilidad y resistencia al sudor”, señala la misma voz.

¿Y los precios?

“Desde los $50.000 a $150.000 pesos comienza la diferencia real”, aseguran desde Xiaomi al intentar trazar una línea de valor económico que elevaría la experiencia de escucha.

En la mayoría de los casos es evidente: a mayor costo, mejor la calidad de los materiales de construcción. “La mejor relación precio-calidad, suele estar entre los $100.000 en adelante” agregan desde HONOR.

Los entendidos tienen recomendaciones. Aparecen nombres como:

HONOR Earbuds Open : cancelación de ruido, triple micrófono con IA, hasta 22 horas de batería.

: cancelación de ruido, triple micrófono con IA, hasta 22 horas de batería. Xiaomi Buds 5 Pro : cancelación de ruido, audio lossless, transcripción y traducción por IA.

: cancelación de ruido, audio lossless, transcripción y traducción por IA. JBL Tour One M3: audio Hi-Res sin pérdidas, cancelación de ruido adaptativa 2.0, sonido espacial 360° con seguimiento de cabeza y hasta 70 h de batería.

Ampliar

Si el presupuesto es aún más amplio, también existen otras opciones de gama alta, como los Sony WH-1000XM6 o los Sonos Ace. Eso sí, debido a sus características, estos modelos suelen superan los $300.000 en el mercado.

Por su parte, los más recientes AirPods Pro 3 también destacan dentro del segmento premium. Ofrecen mejoras en cancelación activa de ruido, un sonido nítido y envolvente, además de un ajuste más cómodo para uso prolongado. Naturalmente, son ideales para aquellos que ya construyeron un ecosistema de Apple y privilegian la experiencia in-ear inalámbrica.

De cualquier forma, expertos coinciden en que no todo se trata de marcas. “Recomiendo investigar a fondo, probar diferentes modelos y consultar reseñas técnicas”, suma Antonucci.

¿Y llega el momento de decir adiós de forma definitiva a los cables? Los catálogos parecen indicar que no del todo, mal que mal se han convertido en una especie de tendencia entre la Generación Z.

“En los últimos dos años se ha notado un fuerte incremento en las ventas de audífonos inalámbricos de más de $100.000 lo que refleja una clara tendencia del consumidor hacia dispositivos de gama alta, pero también he crecido el número de clientes que tienen más de un auricular, así pueden elegir cuál es el audífono más adecuado para una determinada situación", concluye Oliveira.