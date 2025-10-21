Lluvia y nieve en Santiago: este día podrían volver las precipitaciones a la región Metropolitana

Pese a que el pronóstico del tiempo para Santiago, en la región Metropolitana, ha estado protagonizado por las altas temperaturas, la zona central experimentaría un “respiro térmico” durante esta semana.

Al menos así lo aseguró el el sitio Meteored, desde donde anunciaron la posibilidad de precipitaciones sólidas y líquidas para la capital, debido a la llegada de un área de vaguada en altura.

“Las zonas cordilleranas marcarán el regreso de las precipitaciones en forma de lluvia y nieve“, describieron en uno de sus reportes.

Lluvia en Santiago: este es el “día clave”

Las chances de precipitaciones apuntan a este viernes 24 de octubre, cuando la inestabilidad se instale sobre el tramo cordillerano de la RM. Sectores como San José de Maipo podrían tener chubascos a lo largo de la jornada.

“Está la probabilidad de precipitaciones en la cordillera, sectores de la precordillera y, en una de esas, puede desperdigarse hacia otros sectores”, afirmó Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología y parte de Megatiempo.

En cuanto a cantidades, el conocido Instituto Meteorológico de Noruega habló de 1,4 milímetros de lluvia. Todo arrancaría a las 09:00 horas.

Entre las 9:00 y las 15:00 horas se espera una precipitación de alrededor de 0,6 milímetros en el Gran Santiago, mientras que durante la tarde y parte de la noche, entre las 15:00 y las 21:00 horas, podrían acumularse otros 0,8 milímetros en distintos puntos.

Según lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) la mínima será de 7°C y la máxima llegará a los 21°C.