Llegan a Chile las bebidas de Chucky y Five Nights at Freddy’s: ¿Dónde encontrar la edición limitada?

Las latas y botellas estarán disponibles hasta agotar stock.

Javier Méndez

Llegan a Chile las bebidas de Chucky y Five Nights at Freddy’s: ¿Dónde encontrar la edición limitada?

En un movimiento similar a las latas de Star Wars, ya están disponibles en Chile las bebidas con las caras de Chucky y Freddy Fazbear, el animatrónico del videojuego Five Nights at Freddy’s.

El primer envase es de de Fanta Chucky Punch, un sabor limitado, mientras que el segundo aparece en latas y botellas de Fanta Zero Azúcar.

La edición, disponible hasta agotar stock, se encuentra en diversos puntos de ventas del país como supermercados, tiendas de conveniencia, almacenes y el sitio web de Coca Cola.

“Cada Halloween, Fanta sorprende con sabores únicos de edición limitada y que son esperados con mucho entusiasmo por las personas”, dice señala Josefina Veloso, directora de Marketing para Fanta.

