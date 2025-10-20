Popular cadena de comida rápida regalará pizza por inauguración de nuevo local: ¿Dónde y cuándo es el evento? / Tatiana Malkova

Esta semana la conocida cadena de comida rápida Oh My Pizza, especializada en la clásica preparación italiana, abrirá un nuevo local en la ciudad de Santiago.

“Por fin tenemos fecha de inauguración", escribieron en sus redes sociales, en referencia a un espacio en avenida Independencia 851, en la comuna del mismo nombre.

Así, la invitación es para este martes 21 de octubre entre las 18:00 y las 20:00 horas. ¿Lo más atractivo? Durante el evento se regalarán 480 slices de pizza.

“Ayúdenos a pasar el dato para tirar la casa por la ventana como nos gusta”, sumaron.

Por lo demás, también habrá DJ en vivo, ruleta, premios, tatuajes para los primeros clientes e, incluso, un concurso: quién come más pizza en menos tiempo.

Cabe recordar que la marca ya cuenta con locaciones en varias comunas de Santiago como La Reina, Las Condes, Ñuñoa, Macul, La Florida y Puente Alto. Fuera de la RM, también están presente en Quilpué.

Su menú también incluye palitos de ajo, empanadas, papas gritas y pollo.