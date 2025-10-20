;

Popular cadena de comida rápida regalará pizza por inauguración de nuevo local: ¿Dónde y cuándo es el evento?

Desde Oh My Pizza anunciaron que “tirarán la casa por la ventana”. Revisa aquí la coordenadas.

Javier Méndez

Popular cadena de comida rápida regalará pizza por inauguración de nuevo local: ¿Dónde y cuándo es el evento?

Popular cadena de comida rápida regalará pizza por inauguración de nuevo local: ¿Dónde y cuándo es el evento? / Tatiana Malkova

Esta semana la conocida cadena de comida rápida Oh My Pizza, especializada en la clásica preparación italiana, abrirá un nuevo local en la ciudad de Santiago.

“Por fin tenemos fecha de inauguración", escribieron en sus redes sociales, en referencia a un espacio en avenida Independencia 851, en la comuna del mismo nombre.

Así, la invitación es para este martes 21 de octubre entre las 18:00 y las 20:00 horas. ¿Lo más atractivo? Durante el evento se regalarán 480 slices de pizza.

Revisa también:

ADN

“Ayúdenos a pasar el dato para tirar la casa por la ventana como nos gusta”, sumaron.

Por lo demás, también habrá DJ en vivo, ruleta, premios, tatuajes para los primeros clientes e, incluso, un concurso: quién come más pizza en menos tiempo.

Cabe recordar que la marca ya cuenta con locaciones en varias comunas de Santiago como La Reina, Las Condes, Ñuñoa, Macul, La Florida y Puente Alto. Fuera de la RM, también están presente en Quilpué.

Su menú también incluye palitos de ajo, empanadas, papas gritas y pollo.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad