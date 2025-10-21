La primera mujer en llegar al poder: Parlamento de Japón elige a Sanae Takaichi como primera ministra
La dirigente de 64 años obtuvo 237 de los 465 sufragios en juego en el Parlamento, cuatro por encima de los que necesitaba.
La Cámara Baja del Parlamento de Japón aprobó el nombramiento de la conservadora Sanae Takaichi como la primera mujer al frente del gobierno nipón.
La dirigente de 64 años, designada de forma inesperada por una mayoría de legisladores en la primera ronda de votación, asumirá formalmente el cargo después de reunirse este martes con el emperador de Japón.
“Sanae Takaichi ha sido elegida nueva primera ministra”, indicó Fukushiro Nukaga, portavoz de la Cámara Baja del Parlamento, al concluir el recuento de la votación, que sumó 237 de los 465 sufragios en juego.
Yoshihiko Noda, líder del Partido Democrático Constitucional (PDC), quedó en segundo lugar con 149 votos. Le siguen Yuichiro Tamaki, del Partido Democrático para el Pueblo (PDP), con 28 votos; y Tetsuo Saito, quien obtuvo 24 votos.
La victoria de Sanae Takaichi fue anunciada con júbilo en la Cámara Baja, cuyo voto prevalece, mientras la votación en la Cámara Alta aún continuaba.
